SURPRESA

Jovem tenta fingir teste de gravidez positivo para trolar marido, mas descobre gestação de verdade e desmaia; vídeo viraliza

Carol Vergino, de 21 anos, pretendia desenhar uma segunda linha no teste para enganar o companheiro, mas foi surpreendida quando o resultado realmente deu positivo.

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:30

Jovem desmaia durante brincadeira com o namorado Crédito: Reprodução

Carol Vergino, de 21 anos, acabou protagonizando uma reviravolta digna de pegadinha ao tentar trolar o marido, João Lucas Corrêa, de 20 anos. A jovem planejava simular um teste de gravidez positivo para registrar a reação dele, mas descobriu, naquele momento, que estava realmente grávida.

A cena viralizou nas redes sociais. Carol contou que tinha o hábito de fazer testes de gravidez com frequência e que os resultados sempre davam negativo. Por isso, imaginou que poderia aproveitar mais um teste para pregar uma peça no marido.

Espirros na grávidez nem sempre indicam riscos 1 de 4

“Eu sempre fazia testes de gravidez porque eu sou cismada, e sempre dava negativo, né?”, contou à revista Crescer. “Dessa vez, eu iria trolar ele fazendo o falso positivo porque ele ia cair direitinho!”, acrescentou.

No vídeo, Carol aparece com uma canetinha vermelha preparada para desenhar uma segunda linha no visor e fazer o marido acreditar que o resultado era positivo. O plano, porém, sequer precisou ser colocado em prática.

Enquanto aguardava o resultado, duas linhas surgiram naturalmente no teste, indicando uma possível gestação. Ao perceber que o positivo era verdadeiro, Carol levou tamanho susto que acabou desmaiando.

A gravidez foi confirmada e Carol está com seis semanas de gestação. O bebê, o primeiro do casal, deve nascer entre o fim de abril e o início de maio. A jovem havia retirado o DIU apenas uma semana antes da descoberta e, embora desejasse ser mãe, imaginava que a maternidade aconteceria mais adiante.

“Como eu tirei o DIU uma semana antes de descobrir, poderia acontecer, né? Mas nunca imaginei que iria aparecer um positivo ali”, relatou.

Após o choque inicial, Carol contou que também ficou preocupada com as mudanças que a chegada do bebê poderia provocar em sua rotina. Lash designer, ela pensou principalmente na possibilidade de ter dificuldades para conciliar a maternidade com o trabalho.

“Fiquei com medo de não dar conta de trabalhar quando nascer, ter que largar minha profissão e tive medo de contar pro meu pai também”, afirmou.

Já João, justamente quem deveria ser a vítima da pegadinha, recebeu a notícia com mais tranquilidade. Segundo Carol, ser pai sempre foi um sonho do marido. O casal ainda não sabe o sexo do bebê, mas já pensa em dois possíveis nomes: Maria Cecília ou Jorge.

Além do desmaio e da descoberta inesperada, outro detalhe do vídeo acabou chamando a atenção dos internautas: a blusa usada por Carol, com um dos lados vazado. A jovem explicou que não havia se produzido para a gravação porque pretendia publicar o registro apenas para os amigos próximos.

“Minha intenção era postar só nos melhores amigos do story, por isso eu não estava ‘nem aí’ para a roupa que eu estava, paro cabelo...”, contou.