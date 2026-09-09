Jovem tenta fingir teste de gravidez positivo para trolar marido, mas descobre gestação de verdade e desmaia; vídeo viraliza

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:30
Carol Vergino, de 21 anos, acabou protagonizando uma reviravolta digna de pegadinha ao tentar trolar o marido, João Lucas Corrêa, de 20 anos. A jovem planejava simular um teste de gravidez positivo para registrar a reação dele, mas descobriu, naquele momento, que estava realmente grávida.
A cena viralizou nas redes sociais. Carol contou que tinha o hábito de fazer testes de gravidez com frequência e que os resultados sempre davam negativo. Por isso, imaginou que poderia aproveitar mais um teste para pregar uma peça no marido.
Espirros na grávidez nem sempre indicam riscos
“Eu sempre fazia testes de gravidez porque eu sou cismada, e sempre dava negativo, né?”, contou à revista Crescer. “Dessa vez, eu iria trolar ele fazendo o falso positivo porque ele ia cair direitinho!”, acrescentou.
No vídeo, Carol aparece com uma canetinha vermelha preparada para desenhar uma segunda linha no visor e fazer o marido acreditar que o resultado era positivo. O plano, porém, sequer precisou ser colocado em prática.
Enquanto aguardava o resultado, duas linhas surgiram naturalmente no teste, indicando uma possível gestação. Ao perceber que o positivo era verdadeiro, Carol levou tamanho susto que acabou desmaiando.
A gravidez foi confirmada e Carol está com seis semanas de gestação. O bebê, o primeiro do casal, deve nascer entre o fim de abril e o início de maio. A jovem havia retirado o DIU apenas uma semana antes da descoberta e, embora desejasse ser mãe, imaginava que a maternidade aconteceria mais adiante.
“Como eu tirei o DIU uma semana antes de descobrir, poderia acontecer, né? Mas nunca imaginei que iria aparecer um positivo ali”, relatou.
Após o choque inicial, Carol contou que também ficou preocupada com as mudanças que a chegada do bebê poderia provocar em sua rotina. Lash designer, ela pensou principalmente na possibilidade de ter dificuldades para conciliar a maternidade com o trabalho.
“Fiquei com medo de não dar conta de trabalhar quando nascer, ter que largar minha profissão e tive medo de contar pro meu pai também”, afirmou.
Já João, justamente quem deveria ser a vítima da pegadinha, recebeu a notícia com mais tranquilidade. Segundo Carol, ser pai sempre foi um sonho do marido. O casal ainda não sabe o sexo do bebê, mas já pensa em dois possíveis nomes: Maria Cecília ou Jorge.
Além do desmaio e da descoberta inesperada, outro detalhe do vídeo acabou chamando a atenção dos internautas: a blusa usada por Carol, com um dos lados vazado. A jovem explicou que não havia se produzido para a gravação porque pretendia publicar o registro apenas para os amigos próximos.
“Minha intenção era postar só nos melhores amigos do story, por isso eu não estava ‘nem aí’ para a roupa que eu estava, paro cabelo...”, contou.
Com a repercussão, Carol levou os comentários com bom humor. “A blusa roubou a cena – e muito! Mas não me abalo com comentários assim, não. Eu acredito que cada um tem sua opinião e tá tudo ok”, completou.