Juarez atira dinheiro de Zé da ponte em Por Você neste sábado (12 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você deste sábado (12), Juarez (Milhem Cortaz) tem uma atitude inesperada e atira da ponte o dinheiro que Zé (Fábio Lago) deixou em seu poder. Juarez chega a pedir ajuda de Dalila (Lívia Silva) para surpreender Iara (Noemia Oliveira).
Iara aproveita o presente de Juarez, enquanto Dalila vai dormir na casa de Bela. O amor toma conta da vida de Bela (Sheron Menezzes). No capítulo de hoje, Lucas a convida para jantar e conhecer sua casa. Glorinha (Laura Luz) diz a Bela que teve uma resposta sobre a possível diarista. Bela e Gabriel (Thiago Lacerda) desabafam com Iara e Ricardo (Paulo Vilhena) sobre a conversa que tiveram no hospital.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Peixe (Cauê Campos) e Dalila se sentem atraídos um pelo outro. Suelen (Bia Santana) termina com Peixe. Peixe encontra Gabriel, e Vanessa (Alinne Moraes) vê. Iracema (Ana Rosa) diz a Bela que vai tentar encontrar alguém que possa ajudá-la com as funções domésticas. Toy (Rodrigo Lelis) se apresenta como médico a Leandra (Giovanna Grigio). Maike (Igor Jansen) alerta Toy que ele deve dizer a verdade a Leandra. Glorinha (Laura Luz) diz a Bela que teve uma resposta sobre a possível diarista.
Guto (Gustavo Arthidoro) e Giovanna (Larissa Murai) se beijam no depósito do hospital, às escondidas. Pérola (Renata Sorrah) reforça a Leandra que não deseja tratar sua doença. Próspero (José de Abreu) se anima com a companhia de Dalva. Bela e Lucas têm um jantar romântico, e o diretor declara sua paixão pela médica.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.