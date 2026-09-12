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Juarez atira dinheiro de Zé da ponte em Por Você neste sábado (12 de setembro)

Ainda no capítulo de hoje, Lucas declara seu amor por Bela em um jantar romântico

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06:00

Juarez toma atitude inesperada em Por Você
Juarez toma atitude inesperada em Por Você Crédito: Reprodução

No capítulo de Por Você deste sábado (12), Juarez (Milhem Cortaz) tem uma atitude inesperada e atira da ponte o dinheiro que Zé (Fábio Lago) deixou em seu poder. Juarez chega a pedir ajuda de Dalila (Lívia Silva) para surpreender Iara (Noemia Oliveira).

Iara aproveita o presente de Juarez, enquanto Dalila vai dormir na casa de Bela. O amor toma conta da vida de Bela (Sheron Menezzes). No capítulo de hoje, Lucas a convida para jantar e conhecer sua casa. Glorinha (Laura Luz) diz a Bela que teve uma resposta sobre a possível diarista. Bela e Gabriel (Thiago Lacerda) desabafam com Iara e Ricardo (Paulo Vilhena) sobre a conversa que tiveram no hospital.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Peixe (Cauê Campos) e Dalila se sentem atraídos um pelo outro. Suelen (Bia Santana) termina com Peixe. Peixe encontra Gabriel, e Vanessa (Alinne Moraes) vê. Iracema (Ana Rosa) diz a Bela que vai tentar encontrar alguém que possa ajudá-la com as funções domésticas. Toy (Rodrigo Lelis) se apresenta como médico a Leandra (Giovanna Grigio). Maike (Igor Jansen) alerta Toy que ele deve dizer a verdade a Leandra. Glorinha (Laura Luz) diz a Bela que teve uma resposta sobre a possível diarista.

Guto (Gustavo Arthidoro) e Giovanna (Larissa Murai) se beijam no depósito do hospital, às escondidas. Pérola (Renata Sorrah) reforça a Leandra que não deseja tratar sua doença. Próspero (José de Abreu) se anima com a companhia de Dalva. Bela e Lucas têm um jantar romântico, e o diretor declara sua paixão pela médica.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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