NOVELA DAS 7

Juarez atira dinheiro de Zé da ponte em Por Você neste sábado (12 de setembro)

Ainda no capítulo de hoje, Lucas declara seu amor por Bela em um jantar romântico

Felipe Sena

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06:00

Juarez toma atitude inesperada em Por Você Crédito: Reprodução

No capítulo de Por Você deste sábado (12), Juarez (Milhem Cortaz) tem uma atitude inesperada e atira da ponte o dinheiro que Zé (Fábio Lago) deixou em seu poder. Juarez chega a pedir ajuda de Dalila (Lívia Silva) para surpreender Iara (Noemia Oliveira).

Iara aproveita o presente de Juarez, enquanto Dalila vai dormir na casa de Bela. O amor toma conta da vida de Bela (Sheron Menezzes). No capítulo de hoje, Lucas a convida para jantar e conhecer sua casa. Glorinha (Laura Luz) diz a Bela que teve uma resposta sobre a possível diarista. Bela e Gabriel (Thiago Lacerda) desabafam com Iara e Ricardo (Paulo Vilhena) sobre a conversa que tiveram no hospital.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

Peixe (Cauê Campos) e Dalila se sentem atraídos um pelo outro. Suelen (Bia Santana) termina com Peixe. Peixe encontra Gabriel, e Vanessa (Alinne Moraes) vê. Iracema (Ana Rosa) diz a Bela que vai tentar encontrar alguém que possa ajudá-la com as funções domésticas. Toy (Rodrigo Lelis) se apresenta como médico a Leandra (Giovanna Grigio). Maike (Igor Jansen) alerta Toy que ele deve dizer a verdade a Leandra. Glorinha (Laura Luz) diz a Bela que teve uma resposta sobre a possível diarista.

Guto (Gustavo Arthidoro) e Giovanna (Larissa Murai) se beijam no depósito do hospital, às escondidas. Pérola (Renata Sorrah) reforça a Leandra que não deseja tratar sua doença. Próspero (José de Abreu) se anima com a companhia de Dalva. Bela e Lucas têm um jantar romântico, e o diretor declara sua paixão pela médica.