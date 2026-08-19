Juarez conclui que é o responsável pela morte de Juli em Por Você nesta quarta (19 de agosto)

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Felipe Sena
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você, desta quarta-feira (19), os mistérios acerca da morte de Juli (Lucy Ramos) começam a se desenrolar. Juarez (Milhem Cortaz) conclui que é o responsável pela morte da irmã de Bela (Sheron Menezes) e se desespera.
Dulce, funcionária que trabalha na casa de Bela, estranha ao chegar a casa de Bela e ver as crianças de Juli. Cai a ficha de Bela e ela se dá conta da responsabilidade que assumiu ao prometer cuidar dos filhos da amiga.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Vanessa (Alinne Moraes) sente ciúme da atenção de Gabriel (Thiago Lacerda) com Bela. A vilã descobre uma mensagem suspeita de Pérola (Renata Sorrah) para Gabriel, que ajuda Bela a cuidar das crianças.
Dalva (Luciana Guimarães) e Neiva suspiram por Ricardo (Paulo Vilhena). Toy (Rodrigo Lelis) confessa a Próspero (José de Abreu) que está fascinado por Leandra (Giovanna Grigio). Vitor (Lucas Leto) e Leandra se dão as mãos no hospital.
Peixe (Cauê Campos) decide voltar para casa, mas seus irmãos ficam com Bela. Bela vai a casa de Iara (Noemia Oliveira) e garante a Juarez que encontrará o assassino de Juli.
Por Você é exibida por volta de 19h30, após o BATV.