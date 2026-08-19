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Juarez conclui que é o responsável pela morte de Juli em Por Você nesta quarta (19 de agosto)

Mistérios sobre a morte de Juli começam a se desenrolar em nova novela das 7

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:00

Juarez se desespera com a morte de Juli e faz desabafo para Bela
Juarez se desespera com a morte de Juli e faz desabafo para Bela Crédito: Reprodução | TV Globo (*imagem melhorada com ajuda de IA)

No capítulo de Por Você, desta quarta-feira (19), os mistérios acerca da morte de Juli (Lucy Ramos) começam a se desenrolar. Juarez (Milhem Cortaz) conclui que é o responsável pela morte da irmã de Bela (Sheron Menezes) e se desespera.

Dulce, funcionária que trabalha na casa de Bela, estranha ao chegar a casa de Bela e ver as crianças de Juli. Cai a ficha de Bela e ela se dá conta da responsabilidade que assumiu ao prometer cuidar dos filhos da amiga.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Vanessa (Alinne Moraes) sente ciúme da atenção de Gabriel (Thiago Lacerda) com Bela. A vilã descobre uma mensagem suspeita de Pérola (Renata Sorrah) para Gabriel, que ajuda Bela a cuidar das crianças.

Dalva (Luciana Guimarães) e Neiva suspiram por Ricardo (Paulo Vilhena). Toy (Rodrigo Lelis) confessa a Próspero (José de Abreu) que está fascinado por Leandra (Giovanna Grigio). Vitor (Lucas Leto) e Leandra se dão as mãos no hospital.

Peixe (Cauê Campos) decide voltar para casa, mas seus irmãos ficam com Bela. Bela vai a casa de Iara (Noemia Oliveira) e garante a Juarez que encontrará o assassino de Juli.

Por Você é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Novelas Novela das 7

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