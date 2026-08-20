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Juarez decide não revelar seu envolvimento no acidente com Juli em Por Você nesta quinta-feira (20 de agosto)

Enquanto, Bela cuida das crianças com ajuda de Pedro, desdobramentos sobre a morte de Juli tomam conta do capítulo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:00

Juarez se dá conta de que foi o responsável pela morte de Juli
Juarez se dá conta de que foi o responsável pela morte de Juli Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você, desta quinta-feira (20), Juarez (Milhem Cortaz) decide não revelar seu envolvimento no acidente com Juli (Lucy Ramos) para a mulher e a filha. Bela (Sheron Menezzes) comenta com Iara (Noemia Oliveira) sobre o estado abatido de Juarez (Milhem Cortaz).

A médica tenta organizar seu dia a dia com as crianças, e Glorinha (Laura Luz) a apoia. Peixe (Cauê Campos) volta para a casa de Bela, que leva as crianças para a escola. Vanessa (Alinne Moraes) incentiva uma paciente a reclamar de Bela na ouvidoria do hospital. J

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Samuca (Kadu Spinola) sofre na escola, e Ítalo (Fabrício Assis) o ajuda. Bela se emociona com o apoio de Gabriel (Thiago Lacerda). Próspero (José de Abreu) e Clemente (Antonio Pitanga) discutem, e Toy (Rodrigo Lelis) os interrompe. Vanessa ouve a conversa de Gabriel com Pérola (Renata Sorrah), que afirma que a obstetra é a pessoa certa para assumir a presidência do hospital.

Por Você é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

Tags:

Novela

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