Juarez decide não revelar seu envolvimento no acidente com Juli em Por Você nesta quinta-feira (20 de agosto)

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Felipe Sena
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você, desta quinta-feira (20), Juarez (Milhem Cortaz) decide não revelar seu envolvimento no acidente com Juli (Lucy Ramos) para a mulher e a filha. Bela (Sheron Menezzes) comenta com Iara (Noemia Oliveira) sobre o estado abatido de Juarez (Milhem Cortaz).
A médica tenta organizar seu dia a dia com as crianças, e Glorinha (Laura Luz) a apoia. Peixe (Cauê Campos) volta para a casa de Bela, que leva as crianças para a escola. Vanessa (Alinne Moraes) incentiva uma paciente a reclamar de Bela na ouvidoria do hospital. J
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Samuca (Kadu Spinola) sofre na escola, e Ítalo (Fabrício Assis) o ajuda. Bela se emociona com o apoio de Gabriel (Thiago Lacerda). Próspero (José de Abreu) e Clemente (Antonio Pitanga) discutem, e Toy (Rodrigo Lelis) os interrompe. Vanessa ouve a conversa de Gabriel com Pérola (Renata Sorrah), que afirma que a obstetra é a pessoa certa para assumir a presidência do hospital.
Por Você é exibida por volta de 19h30, após o BATV.