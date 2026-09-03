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Juarez pensa em se entregar para polícia por acidente com Juli em Por Você nesta quinta-feira (3 de setembro)

Ainda no capítulo de hoje, Vanessa provoca Bela e protagonista ameaça processar a vilã

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:00

Juarez se sente culpado por acidente com Juli
Juarez se sente culpado por acidente com Juli Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quinta-feira (3), segundo o Gshow, Vanessa (Alinne Moraes) provoca Bela (Sheron Menezzes) ao lhe mandar flores em nome do Hospital Luz. Bela agradece o apoio de Gabriel (Thiago Lacerda), que explica que não é possível reconhecer o motorista através das imagens.

Bela se aproxima cada vez mais das crianças, após reencontrá-las. Dalila (Lívia Silva), Suelen (Bia Santana) e Bezão notam o clima entre Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Pérola (Renata Sorrah) diz a Ricardo (Paulo Vilhena) que manterá seu estado de saúde em segredo. Ricardo descobre o diagnóstico recebido por Pérola e confronta a decisão da empresária de não se tratar.

Leandra (Giovanna Grigio) chega para acompanhar a avó no hospital. Juarez (Milhem Cortaz) pensa em se entregar à polícia pelo acidente com Juli (Lucy Ramos), mas acaba desistindo na frente da delegacia.

Clemente (Antonio Pitanga) percebe que Toy (Rodrigo Lelis) não trabalha mais com Próspero (José de Abreu), e aborda o rapaz. Próspero conclui que Toy vendeu suas massas de pastéis para Clemente.

Zé (Angelo Antonio) desconfia quando Juarez pergunta sobre o carro envolvido no acidente. Bela ameaça processar Vanessa por difamação.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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