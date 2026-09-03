NOVELA DAS 7

Juarez pensa em se entregar para polícia por acidente com Juli em Por Você nesta quinta-feira (3 de setembro)

Ainda no capítulo de hoje, Vanessa provoca Bela e protagonista ameaça processar a vilã

Felipe Sena

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:00

Juarez se sente culpado por acidente com Juli Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta quinta-feira (3), segundo o Gshow, Vanessa (Alinne Moraes) provoca Bela (Sheron Menezzes) ao lhe mandar flores em nome do Hospital Luz. Bela agradece o apoio de Gabriel (Thiago Lacerda), que explica que não é possível reconhecer o motorista através das imagens.

Bela se aproxima cada vez mais das crianças, após reencontrá-las. Dalila (Lívia Silva), Suelen (Bia Santana) e Bezão notam o clima entre Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

Pérola (Renata Sorrah) diz a Ricardo (Paulo Vilhena) que manterá seu estado de saúde em segredo. Ricardo descobre o diagnóstico recebido por Pérola e confronta a decisão da empresária de não se tratar.

Leandra (Giovanna Grigio) chega para acompanhar a avó no hospital. Juarez (Milhem Cortaz) pensa em se entregar à polícia pelo acidente com Juli (Lucy Ramos), mas acaba desistindo na frente da delegacia.

Clemente (Antonio Pitanga) percebe que Toy (Rodrigo Lelis) não trabalha mais com Próspero (José de Abreu), e aborda o rapaz. Próspero conclui que Toy vendeu suas massas de pastéis para Clemente.

Zé (Angelo Antonio) desconfia quando Juarez pergunta sobre o carro envolvido no acidente. Bela ameaça processar Vanessa por difamação.