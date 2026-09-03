Juarez pensa em se entregar para polícia por acidente com Juli em Por Você nesta quinta-feira (3 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta quinta-feira (3), segundo o Gshow, Vanessa (Alinne Moraes) provoca Bela (Sheron Menezzes) ao lhe mandar flores em nome do Hospital Luz. Bela agradece o apoio de Gabriel (Thiago Lacerda), que explica que não é possível reconhecer o motorista através das imagens.
Bela se aproxima cada vez mais das crianças, após reencontrá-las. Dalila (Lívia Silva), Suelen (Bia Santana) e Bezão notam o clima entre Lucas (Amaury Lorenzo) e Bela.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Pérola (Renata Sorrah) diz a Ricardo (Paulo Vilhena) que manterá seu estado de saúde em segredo. Ricardo descobre o diagnóstico recebido por Pérola e confronta a decisão da empresária de não se tratar.
Leandra (Giovanna Grigio) chega para acompanhar a avó no hospital. Juarez (Milhem Cortaz) pensa em se entregar à polícia pelo acidente com Juli (Lucy Ramos), mas acaba desistindo na frente da delegacia.
Clemente (Antonio Pitanga) percebe que Toy (Rodrigo Lelis) não trabalha mais com Próspero (José de Abreu), e aborda o rapaz. Próspero conclui que Toy vendeu suas massas de pastéis para Clemente.
Zé (Angelo Antonio) desconfia quando Juarez pergunta sobre o carro envolvido no acidente. Bela ameaça processar Vanessa por difamação.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.