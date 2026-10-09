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Juarez Pontes da Tekpix, famoso por campanhas na TV, é encontrado morto em sua casa

Vendedor ficou conhecido como garoto-propaganda dos comerciais de TV e famoso por bordão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 19:11

Juarez Pontes
Juarez Pontes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Juarez Pontes, conhecido como garoto-propaganda dos comerciais de TV e famoso pelo bordão “Vamos falar de coisa boa?”, foi encontrado morto em sua casa nesta sexta-feira (9), em São Paulo.

Segundo informações divulgadas pelo portal TV Pop, pessoas próximas a Juarez afirmaram que ele enfrentava depressão desde seu afastamento da RedeTV!. A causa da morte não foi revelada.

Juarez Pontes

Garoto-propaganda Juarez Pontes por Reprodução | Redes Sociais
Garoto-propaganda Juarez Pontes por Reprodução | Redes Sociais
Garoto-propaganda Juarez Pontes por Reprodução | Redes Sociais
Garoto-propaganda Juarez Pontes por Reprodução | Redes Sociais
Garoto-propaganda Juarez Pontes por Reprodução | Redes Sociais
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Garoto-propaganda Juarez Pontes por Reprodução | Redes Sociais

Juarez foi afastado da Rede TV!, em janeiro de 2025, após denúncias envolvendo um suposto assédio contra uma funcionária de uma das lanchonetes localizada na sede da emissora, em dezembro de 2024.

Na época, a emissora não comentou o caso oficialmente: “Toda denúncia é apurada rigorosamente pelo departamento de compliance e são adotadas medidas cabíveis caso seja constatada qualquer irregularidade”, afirmou em nota.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o suposto assédio teria acontecido no pátio da empresa, onde ficam as lanchonetes.

Apesar de famoso e querido no meio da TV, ele mantinha uma vida particular discreta. Nas redes sociais, tinha pouco mais de 3 mil seguidores. A última publicação foi em fevereiro deste ano.

Juarez ficou famoso nos anos 2000 por divulgar uma famosa empresa de tecnologia e fazer merchandising de uma câmera digital.

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