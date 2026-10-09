Juarez teme descoberta de Peixe sobre acidente de Juli nesta sexta-feira (9 de outubro)

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Felipe Sena
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta sexta-feira (9), segundo o Gshow, Guto (Gustavo Arthidoro) e Vanessa (Alinne Moraes) interrompem a briga entre Gabriel (Thiago Lacerda) e Junqueira (Mauricio Mattar). Leandra (Giovanna Grigio) conta a Vitor (Lucas Leto) que registrou uma queixa contra Junqueira no compliance e se desespera ao saber da briga do pai com o empresário. Juarez (Milhem Cortaz) sofre ao pensar no novo relacionamento entre Peixe (Cauê Campos) e Dalila (Lívia Silva), por temer a reação do menino caso descubra um dia a verdade sobre o acidente de Juli (Lucy Ramos).
Bela (Sheron Menezzes) e Samuca (Kadu Spinola) têm uma consulta com a neuropediatra Daniela. Suelen (Bia Santana) acolhe Maike (Igor Jansen) após o desentendimento com Toy (Rodrigo Lelis), e ele dá um beijo no rosto da jovem. Melinda conta a Próspero (José de Abreu) que Orestes precisará se afastar da palhaçaria por alguns dias e que ela vai precisar de ajuda no hospital. Iara (Noemia Oliveira) sonda Juarez sobre Zé.
Batom usado pela vilã de Alinne Moraes em 'Por você'
Bela conversa com Lucas (Amaury Lorenzo) sobre a consulta com Daniela e os desafios da maternidade. Pérola (Renata Sorrah) inicia o tratamento de sua doença e se surpreende ao encontrar Manoel. Nair se recusa a ser atendida por Bela no hospital.
Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.