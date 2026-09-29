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Juarez vê Zé morto e descarta arma em Por Você nesta terça-feira (29 de setembro)

Confira resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06:00

Juarez se desespera em Por Você
Juarez se desespera em Por Você Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de Por Você desta terça-feira (29), Juarez (Milhem Cortaz) se desespera ao constatar a morte de Zé (Fábio Lago) e descarta a arma. Glorinha (Laura Luz) acredita que Ítalo (Fabrício Assis) esteja interessado em Hanna (Pietra Quintela). Iara (Noemia Oliveira) conta a Juarez que o assassino de Juli (Lucy Ramos) está preso.

Leandra (Giovanna Grigio) comunica a Gabriel (Thiago Lacerda) que integrará o Conselho do hospital e ele aconselha a filha. Lucas (Amaury Lorenzo) acalma Samuca (Kadu Spinola) durante uma crise e Bela (Sheron Menezzes) se encanta. Toy (Rodrigo Lelis) se irrita com a barraca de Suelen (Bia Santana) na feira.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
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Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Peixe (Cauê Campos) e Dalila (Lívia Silva) escondem seu namoro de Suelen. Manoel se aproxima de Pérola (Renata Sorrah) durante um almoço, e Leandra aprova. Junqueira (Mauricio Mattar) e Vanessa (Alinne Moraes) anunciam Leandra como nova Conselheira, e Bela se surpreende. Com o voto de Leandra, Vanessa consegue tirar Bela da presidência interina do hospital.

Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.

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por Você

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