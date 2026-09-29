Juarez vê Zé morto e descarta arma em Por Você nesta terça-feira (29 de setembro)

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Felipe Sena
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06:00
No capítulo de Por Você desta terça-feira (29), Juarez (Milhem Cortaz) se desespera ao constatar a morte de Zé (Fábio Lago) e descarta a arma. Glorinha (Laura Luz) acredita que Ítalo (Fabrício Assis) esteja interessado em Hanna (Pietra Quintela). Iara (Noemia Oliveira) conta a Juarez que o assassino de Juli (Lucy Ramos) está preso.
Leandra (Giovanna Grigio) comunica a Gabriel (Thiago Lacerda) que integrará o Conselho do hospital e ele aconselha a filha. Lucas (Amaury Lorenzo) acalma Samuca (Kadu Spinola) durante uma crise e Bela (Sheron Menezzes) se encanta. Toy (Rodrigo Lelis) se irrita com a barraca de Suelen (Bia Santana) na feira.
Saiba quem é quem em ‘Por Você’
Peixe (Cauê Campos) e Dalila (Lívia Silva) escondem seu namoro de Suelen. Manoel se aproxima de Pérola (Renata Sorrah) durante um almoço, e Leandra aprova. Junqueira (Mauricio Mattar) e Vanessa (Alinne Moraes) anunciam Leandra como nova Conselheira, e Bela se surpreende. Com o voto de Leandra, Vanessa consegue tirar Bela da presidência interina do hospital.
Por Você é exibida às 19h40, após o BATV.