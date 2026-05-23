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Juca Kfouri se revolta com escolha de Virginia para cobertura da Copa e cita desrespeito aos jornalistas: ‘Mal concatena duas frases’

Jornalista esportivo afirmou que presença da influenciadora na equipe da Globo desvaloriza profissionais formados em jornalismo

Fernanda Varela

Publicado em 23 de maio de 2026 às 22:35

Juca Kfouri e Virginia Crédito: Reprodução

O jornalista esportivo Juca Kfouri criticou publicamente a decisão da Globo de incluir Virginia Fonseca na cobertura da Copa do Mundo de 2026. Durante participação no programa Posse de Bola, do UOL, o comentarista afirmou que a escolha representa uma “esculhambação do entretenimento no lugar do jornalismo”.

Virginia durante jogo do Brasil 1 de 5

Veterano da imprensa esportiva e cobrindo Copas do Mundo desde 1970, Juca demonstrou indignação ao comentar a participação da influenciadora nos programas da emissora durante o Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. “A Virginia, que mal concatena duas frases, será repórter na Copa do Mundo”, afirmou o jornalista durante o debate.

Na sequência, ele disse que a decisão da emissora desvaloriza profissionais que estudam jornalismo e buscam espaço na televisão esportiva. Segundo Juca, uma amiga repórter teria se mostrado revoltada com a situação. “Tenho uma grande amiga repórter, dessas promissoras, que irão longe na vida, indignada, dizendo: ‘a gente estuda quatro anos’, e aí tem a notícia que a grande repórter da Rede Globo será a Virginia. Realmente, é de doer.”

O comentarista ainda ironizou a recente separação entre Virginia Fonseca e o atacante Vinicius Júnior, anunciada na última semana após sete meses de relacionamento. “Quem sabe ela consiga causar ciúmes no Vini Jr.”, declarou.

Virginia Fonseca deve participar de quadros no Domingão com Huck e em outras atrações ligadas à cobertura da Copa. Segundo informações divulgadas pelo Terra, outros influenciadores digitais também foram convidados pela Globo para aparições especiais durante o torneio.

Ainda de acordo com a publicação, Bruna Biancardi, influenciadora e noiva de Neymar, recebeu convite da emissora, mas recusou participar da cobertura.