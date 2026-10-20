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Juíza viraliza e emociona ao escrever poema em sentença e reconhecer duas mulheres como mães da mesma criança

Menina concebida por inseminação artificial caseira terá o nome das duas mães na certidão de nascimento após decisão da Justiça

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 12:47

Duas mulheres são reconhecidas como mães do mesmo bebê
Duas mulheres são reconhecidas como mães do mesmo bebê Crédito: Divulgação

Uma decisão da Justiça de Goiás chamou a atenção pela forma como foi escrita. Antes de apresentar os argumentos jurídicos para reconhecer a dupla maternidade de uma criança concebida por inseminação artificial caseira, a juíza Coraci Pereira da Silva abriu a sentença com um poema de sua própria autoria, dedicado ao significado da maternidade.

Intitulado 'Mães', o texto aborda o cuidado, o afeto e a proteção à infância. Em um dos versos, a magistrada escreveu: "O melhor interesse da infância que floresce, é norte absoluto que a justiça tece".

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A decisão foi proferida pela 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Rio Verde, em Goiás, e determinou que o nome das duas mulheres conste na certidão de nascimento da criança, sem qualquer diferenciação entre elas.

As mães estão juntas desde 2019 e oficializaram o casamento em maio de 2026. A gravidez foi planejada pelas duas, que recorreram à inseminação artificial caseira com material genético de um doador conhecido. O homem concordou em não assumir a paternidade, e o procedimento foi realizado sem a participação de uma clínica especializada.

Como a inseminação ocorreu fora de um estabelecimento médico, o registro de nascimento foi feito inicialmente apenas em nome da mulher que gestou a criança. Para garantir o reconhecimento legal da outra mãe, o casal recorreu à Justiça.

O pedido recebeu parecer favorável do Ministério Público de Goiás (MPGO).

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Ao analisar o caso, a magistrada destacou que a legislação brasileira não limita o parentesco aos vínculos biológicos. O Código Civil também admite relações de filiação estabelecidas por outras origens, incluindo os laços socioafetivos construídos pela convivência e pelo cuidado.

A sentença também considerou entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Entre os precedentes mencionados está o reconhecimento de que a ausência de acompanhamento médico em procedimentos de inseminação artificial não impede, por si só, o estabelecimento da filiação.

Para isso, é necessário demonstrar que a gestação fazia parte de um projeto familiar compartilhado e que houve consentimento das pessoas envolvidas.

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No caso analisado, a juíza entendeu que essas condições estavam presentes. Além de terem planejado a gravidez em conjunto, as duas mulheres já dividem os cuidados e a criação da criança.

Com o reconhecimento judicial, ambas passarão a constar oficialmente como mães no registro civil, garantindo à criança o reconhecimento jurídico da estrutura familiar em que vive.

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