Julgamento de Thiago Brennand vai ser realizado nesta terça-feira (30)

Depois de oito meses longe do Brasil, tentando se esconder nos Emirados Árabes Unidos, o empresário Thiago Brennand será julgado pelos crimes que cometeu. O julgamento será realizado nesta terça-feira (30), em Porto Feliz, no interior de São Paulo.



Brennand responde atualmente por oito processos, como: estupro, ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação. O julgamento desta terça-feira (30) será de um estupro feito com uma norte-americana que reside no Brasil.