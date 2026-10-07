VEJA VÍDEO

Juliana Paes transforma cabelo com amigo de infância e impressiona com mudança de visual

Nos Stories do Instagram, atriz mostrou o resultado da mudança e destacou a relação de longa data com o cabeleireiro Tiago Parente

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 20:19

Mundança visual de Juliana Paes Crédito: Reprodução | Instagram

Juliana Paes optou por um novo corte de cabelo e compartilhou o resultado com os seguidores nas redes sociais nesta terça-feira (6).

“Um novo cabelo, a mesma potência. ✨Camadas, movimento e leveza para a maravilhosa”, escreveu na legenda da publicação.

Juliana Paes 1 de 8

Nos Stories do Instagram, atriz mostrou o resultado da mudança e destacou a relação de longa data com o cabeleireiro Tiago Parente, responsável pela transformação.

No vídeo publicado pela atriz, Tiago aparece ajustando os fios e movimenta as camadas do cabelo para evidenciar o corte, o volume e o movimento.

A atriz acompanha o resultado sorrindo e passa as mãos pelos cabelos, joga os fios para os lados, manda um beijo para a câmera e balança a cabeça com o novo visual.