Juliana Paes transforma cabelo com amigo de infância e impressiona com mudança de visual

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Felipe Sena
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 20:19
Juliana Paes optou por um novo corte de cabelo e compartilhou o resultado com os seguidores nas redes sociais nesta terça-feira (6).
“Um novo cabelo, a mesma potência. ✨Camadas, movimento e leveza para a maravilhosa”, escreveu na legenda da publicação.
Juliana Paes
Nos Stories do Instagram, atriz mostrou o resultado da mudança e destacou a relação de longa data com o cabeleireiro Tiago Parente, responsável pela transformação.
No vídeo publicado pela atriz, Tiago aparece ajustando os fios e movimenta as camadas do cabelo para evidenciar o corte, o volume e o movimento.
A atriz acompanha o resultado sorrindo e passa as mãos pelos cabelos, joga os fios para os lados, manda um beijo para a câmera e balança a cabeça com o novo visual.
Ao compartilhar o registro, Juliana fez questão de destacar a amizade com o profissional. “Que sorte quando seu amigo da vida toda é o melhor corte do mundo, @tiparente”, escreveu sobre a gravação.