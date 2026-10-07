Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Juliana Paes transforma cabelo com amigo de infância e impressiona com mudança de visual

Nos Stories do Instagram, atriz mostrou o resultado da mudança e destacou a relação de longa data com o cabeleireiro Tiago Parente

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 20:19

Mundança visual de Juliana Paes
Mundança visual de Juliana Paes Crédito: Reprodução | Instagram

Juliana Paes optou por um novo corte de cabelo e compartilhou o resultado com os seguidores nas redes sociais nesta terça-feira (6).

“Um novo cabelo, a mesma potência. ✨Camadas, movimento e leveza para a maravilhosa”, escreveu na legenda da publicação.

Juliana Paes

Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram
Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram
Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram
Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram
Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram
Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram
Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram
Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram
1 de 8
Juliana Paes usou fantasia produzida pela Dolce Gabbana por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Rafa e Roberto Justus reprovam compra de R$ 147 mil de Ana Paula Siebert: ‘Pelo amor de Deus’

Rafa e Roberto Justus reprovam compra de R$ 147 mil de Ana Paula Siebert: ‘Pelo amor de Deus’

Imagem - Carlinhos Maia surpreende ao citar Lula em vídeo e relembra período em que era pobre: ‘Recursos básicos estão esquecidos’

Carlinhos Maia surpreende ao citar Lula em vídeo e relembra período em que era pobre: ‘Recursos básicos estão esquecidos’

Imagem - Mara Maravilha detona Daniela Mercury após apoio político e revela voto: ‘Cai fora’

Mara Maravilha detona Daniela Mercury após apoio político e revela voto: ‘Cai fora’

Nos Stories do Instagram, atriz mostrou o resultado da mudança e destacou a relação de longa data com o cabeleireiro Tiago Parente, responsável pela transformação.

No vídeo publicado pela atriz, Tiago aparece ajustando os fios e movimenta as camadas do cabelo para evidenciar o corte, o volume e o movimento.

A atriz acompanha o resultado sorrindo e passa as mãos pelos cabelos, joga os fios para os lados, manda um beijo para a câmera e balança a cabeça com o novo visual.

Ao compartilhar o registro, Juliana fez questão de destacar a amizade com o profissional. “Que sorte quando seu amigo da vida toda é o melhor corte do mundo, @tiparente”, escreveu sobre a gravação.

Tags:

Juliana Paes

Mais recentes

Imagem - Namorada de Giovani faz declaração ao cantor e destaca: ‘Amor sem interesse, sem maldade’

Namorada de Giovani faz declaração ao cantor e destaca: ‘Amor sem interesse, sem maldade’
Imagem - Rafa e Roberto Justus reprovam compra de R$ 147 mil de Ana Paula Siebert: ‘Pelo amor de Deus’

Rafa e Roberto Justus reprovam compra de R$ 147 mil de Ana Paula Siebert: ‘Pelo amor de Deus’
Imagem - Aos 61 anos, avó de 12 netos bate próprio recorde mundial ao ficar 5 horas em prancha

Aos 61 anos, avó de 12 netos bate próprio recorde mundial ao ficar 5 horas em prancha