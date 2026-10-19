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Juliana Paiva se casa com arquiteto em cerimônia discreta e mostra fotos inéditas: ‘Um só’

Atriz oficializou a união com Danilo Partezani no domingo (18), no Rio de Janeiro, e compartilhou registros da celebração nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 21:39

Juliana Paiva se casou com o arquiteto Danilo Partezani no domingo (18) Crédito: Reprodução

A atriz Juliana Paiva, de 33 anos, começou a semana compartilhando uma novidade especial com os seguidores: ela se casou com o arquiteto Danilo Partezani. A cerimônia aconteceu no domingo (18), no Rio de Janeiro, em uma celebração reservada. Nesta segunda-feira (19), a artista publicou fotos do momento nas redes sociais.

Na legenda, Juliana escolheu uma frase que simboliza a união do casal: “Assim, já não são dois, mas um só”. A atriz também registrou a data do casamento, 18 de outubro de 2026.

Para a ocasião, ela apostou em um vestido branco curto, com gola alta, alças estruturadas e aplicações em relevo que lembravam pétalas. O visual foi completado por um penteado preso em rabo de cavalo alto, buquê de flores brancas, brincos discretos e sapatos brancos de salto médio.

Juliana Paiva se casou 1 de 9

O relacionamento começou a ganhar destaque naquele ano, quando os dois fizeram uma aparição pública durante o Rock in Rio. Desde então, o casal mantém a vida a dois longe de grandes exposições, compartilhando apenas alguns momentos nas redes sociais.

Em abril de 2026, Juliana anunciou o noivado durante uma viagem a São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Na ocasião, o arquiteto fez o pedido de casamento, e a atriz declarou seu amor com a frase: “Você é a minha certeza”.

Após a publicação das fotos do casamento, amigos e fãs deixaram mensagens de felicidades nos comentários. Entre as brincadeiras, seguidores também lembraram Fatinha, personagem interpretada por Juliana em Malhação, da TV Globo.