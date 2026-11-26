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Juliano Cazarré abre o coração e admite preocupação antes da chegada do sétimo filho

Juntos desde 2009, o casal espera outro menino para fevereiro de 2027

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 07:56

Letícia e Juliano Cazarré Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Juliano Cazarré contou que sente preocupação com as despesas e responsabilidades da chegada do sétimo filho, fruto do casamento com a influenciadora Letícia Cazarré. Em conversa com seguidores nas redes sociais na terça-feira (24), o artista revelou que o casal espera mais um menino, com nascimento previsto para fevereiro de 2027.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos 1 de 20

Durante o bate-papo, Cazarré comemorou a boa fase da gravidez e disse que o bebê já se mexe bastante. "Sempre tem um pouco de apreensão. Como vai ser isso... A vida está bem cara, colégio e tal. O mundo está bem esquisito", desabafou.

Para lidar com as incertezas, o artista replicou que se apoia na religião. "Mas a gente tem que ter fé, esperança e viver o abandono e a providência divina. Eu e a Letícia vivemos isso. Então, eu confio que Deus vai fazer tudo dar certo", disse.

Aos 42 anos, Letícia também respondeu perguntas de seguidores nas redes sociais e garantiu que a gravidez não foi surpresa. "Absolutamente planejada!", afirmou a influenciadora, contando que já havia conversado sobre esses planos com uma amiga meses antes.

Questionada se pretende parar por aí, ela explicou que não coloca um limite fixo. "Não pretendo nada em relação a número de filhos. Não faço metas para isso", declarou. Em tom de brincadeira, Letícia disse que ainda pode ter mais duas crianças, caso não engravide de gêmeos.

Juliano e Letícia Cazarré 1 de 13

Juntos desde 2009, Juliano e Letícia já criam seis filhos: Vicente, de 16 anos, Inácio, de 14, Gaspar, de 7, Maria Madalena, de 5, Maria Guilhermina, de 4, e Estêvão, de 2 anos. Vicente é filho biológico apenas de Letícia, mas foi adotado pelo ator no início do namoro dos dois.