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Juliano Cazarré se revolta com críticas de Eduardo Moscovis e dispara: ‘Vocês é que são radicais’

Ator voltou a defender o evento “O Farol e a Forja” e negou que a programação tenha promovido ataques às mulheres ou supremacia masculina

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:38

Juliano Cazarré voltou a se manifestar sobre a polêmica envolvendo o “O Farol e a Forja”, evento voltado ao público masculino que ele idealizou, e rebateu críticas feitas por Eduardo Moscovis. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o ator se mostrou incomodado com os questionamentos e afirmou que a proposta do encontro foi distorcida.

A reação veio após Moscovis criticar declarações anteriores de Cazarré sobre violência contra homens e mulheres. Embora não tenha citado o colega diretamente, o ator deixou claro a quem se referia ao mencionar um profissional com quem trabalhou em uma novela.

Cazarré negou que o evento tenha promovido ideias de superioridade masculina ou ataques às mulheres. Segundo ele, as palestras trataram de temas como família, paternidade, espiritualidade, trabalho e masculinidade, sem espaço para discursos contra o público feminino. “Não teve nenhuma palestra no palco que foi masculinista, que falou sobre alguma supremacia dos homens. Nenhuma palestra no palco falou mal das mulheres, zero”, afirmou.

O ator também voltou à discussão sobre uma declaração que havia feito anteriormente a respeito de violência. Na ocasião, Cazarré citou números de homicídios envolvendo homens e mulheres, comparação que foi contestada por especialistas por colocar lado a lado categorias diferentes de violência. Agora, ele afirmou que apenas apresentou um número e que sua fala foi interpretada de forma diferente da intenção original.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto

Durante o desabafo, Cazarré ainda questionou por que as críticas recaem sobre ele e defendeu que os questionamentos sobre violência deveriam ser direcionados também às autoridades responsáveis pela segurança pública.

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No fim do vídeo, o ator afirmou que pretende continuar tratando normalmente os colegas que discordam dele e encerrou com uma provocação: “Eu não sou radical, vocês é que são”.

O evento “O Farol e a Forja” foi realizado em julho, em São Paulo, e reuniu cerca de 600 pessoas em três dias de programação. A iniciativa gerou debates nas redes sociais antes e depois de sua realização.

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