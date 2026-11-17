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Juliano, da dupla com Henrique, reage a boato de que Virginia foi barrada em show em Salvador

Cantor afirmou que não sabia da suposta proibição e respondeu à notícia divulgada por um apresentador de TV: “Obrigado por avisar

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 21:19

Juliano reagiu à notícia de que Virginia Fonseca teria sido barrada no palco de um show da dupla com Henrique em Salvador Crédito: Reprodução

O cantor Juliano, que faz dupla com Henrique, reagiu à notícia de que Virginia Fonseca teria sido impedida de subir ao palco durante um show dos sertanejos em Salvador. A informação foi divulgada por Matheus Baldi, apresentador do Fofocalizando, mas o músico demonstrou surpresa ao ser questionado sobre o episódio e negou ter conhecimento de qualquer proibição.

“Oxi, tava sabendo não. Obrigado por avisar”, respondeu Juliano, em uma manifestação que colocou em dúvida a informação sobre a suposta situação envolvendo a influenciadora na apresentação.

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O episódio ganhou repercussão em meio a outra polêmica envolvendo Virginia. Recentemente, a influenciadora foi apontada como suposto affair de Neymar, após uma colunista afirmar que os dois teriam trocado beijos durante uma festa.

Virginia Fonseca e Neymar negam rumores

A assessoria de Virginia negou categoricamente a informação e criticou a divulgação de especulações sobre a vida pessoal da influenciadora como se fossem fatos comprovados.

Em posicionamento, a equipe também lembrou que a empresária já havia sido associada a outros rumores recentes, incluindo um suposto envolvimento com o piloto Franco Colapinto.

Neymar também se manifestou nas redes sociais. O jogador negou qualquer envolvimento com Virginia e demonstrou irritação com a repercussão da história. “Estou tão tranquilo e feliz! Não me ponha em polêmica aleatória sem sentido”, escreveu o atleta nos Stories do Instagram.