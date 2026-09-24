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Juliano e Letícia Cazarré anunciam gravidez do 7º filho e pedem ajuda dos fãs para escolher o nome do bebê

Em comemoração ao seu aniversário de 46 anos, o ator revelou que será pai novamente e abriu uma enquete nas redes sociais para a escolha do nome da criança

Kamila Macedo

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 17:20

Letícia e Juliano Cazarré anunciam que estão à espera do sétimo filho Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Juliano Cazarré comemorou seu aniversário de 46 anos nesta quinta-feira (24) e aproveitou a ocasião para anunciar que a esposa, Letícia Cazarré, está grávida. Juntos há 17 anos, este será o sétimo filho do casal, que já tem Vicente, de 16 anos, Inácio, de 14, Gaspar, de 7, Maria Madalena, de 5, Maria Guilhermina, de 4, e Estêvão, de 2.

A novidade foi divulgada nas redes sociais por meio de uma foto em que o artista aparece abraçado à esposa, que já exibe a barriga evidente da gestação. Ao celebrar a nova idade, ele brincou dizendo que seu presente só chegaria daqui a alguns meses. "Pessoal, hoje completo 46 voltas ao redor do Sol, mas o meu presente está no forno e só chega lá para fevereiro! A vida quer viver!!!”, escreveu na legenda.

Cazarré ainda pediu a ajuda dos seguidores para escolher o nome do bebê, que revelou ser um menino: "Quem quiser ajudar a escolher o nome vota aí na enquete!".

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos 1 de 20

A votação foi disponibilizada na própria publicação e, até o momento, acumula 62 mil respostas, com prazo de encerramento em dois dias. Entre as opções fornecidas estão: Sebastião, Bartolomeu, Santiago e Gregório. Santiago lidera a preferência do público, com 60% dos votos.

De acordo com o post, como o nascimento está previsto para fevereiro, Letícia possivelmente está no quarto mês de gestação.

Nos últimos dias, a família enfrentou um período delicado com a saúde da filha Maria Guilhermina, que passou mais de duas semanas internada. A menina foi diagnosticada com um quadro grave de infecção respiratória, além de complicações decorrentes da Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita identificada ainda no pré-natal.