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Juliano Floss anuncia fim do namoro com Marina Sena após dois anos

Influenciador comunicou a separação nas redes sociais nesta segunda-feira (17); casal assumiu o relacionamento em 2024

Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 23:32

Juliano Floss anunciou o fim do relacionamento com Marina Sena Crédito: Reprodução

Chegou ao fim o relacionamento de Juliano Floss e Marina Sena. O influenciador anunciou a separação na noite desta segunda-feira (17), por meio de uma publicação nas redes sociais.

Sem revelar o motivo do término, Juliano fez questão de agradecer o carinho recebido pelo casal durante o período em que estiveram juntos. “Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim de meu relacionamento com Marina”, escreveu.

Marina Sena e Juliano Floss 1 de 12

Marina e Juliano assumiram o namoro em julho de 2024 e, desde então, passaram a compartilhar momentos da relação publicamente. O romance também chamou atenção pela diferença entre os universos profissionais dos dois: enquanto Marina consolidava a carreira na música, Juliano se destacava como influenciador e dançarino.