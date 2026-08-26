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Juliano Floss curte viagem para Goiás acompanhado após término com Marina Sena

Entre os cliques do dançarino em meio a rios e paisagens verdes, seguidores atentos notaram que o influenciador estava acompanhado por uma mulher morena

Felipe Sena

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15:40

Juliano Floss publicou registros nas Chapada dos Veadeiros nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Juliano Floss, de 23 anos, publicou vários registros de uma viagem em meio a natureza na Chapada dos Veadeiros, em Goiás (GO), nesta quarta-feira (26).

Entre os cliques do dançarino em meio a rios e paisagens verdes, seguidores atentos notaram que o influenciador estava acompanhado por uma mulher morena.

Juliano Floss viaja acompanhado após término com Marina Sena 1 de 7

“Perdido Paraíso”, escreveu na legenda da publicação, o primeiro post desde o término de seu relacionamento com a cantora Marina Sena. A frase faz alusão ao título de sua primeira novela, que irá estrear no Globoplay.

Em uma foto em que aparece ao lado de uma jovem não mencionada, usuários do X, antigo Twitter, especularam quem seria a nova companhia do ex-BBB.

"Quem é a menina com o Juliano?", questionou um. Outros apontaram nomes como Thainá Duarte, Any Gabrielly ou Larissa Bocchino.

"Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina", anunciou o catarinense no último dia 17.

Juliano e Thainá tinham sido vistos há uma semana, quando curtiram o show de Ney Matogrosso, Marisa Monte e João Gomes nos Estúdios Globo na companhia de um amigo. “Quarta-feira abençoada”, afirmou Juliano nos Stories.