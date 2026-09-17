A FILA ANDOU?

Juliano Floss e a atriz Thainá Duarte são flagrados juntos após término com Marina Sena

Pouco tempo após anunciar o término, o influenciador foi visto com a atriz em uma cafeteria

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:11

Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-BBB Juliano Floss foi flagrado em clima intimidade com a atriz Thainá Duarte durante um passeio por uma cafeteria em Brasília, na última terça-feira (15). A imagem que entregou o novo casal foi divulgada inicialmente pelo perfil Daily do Garotinho, nas redes sociais.

Juliano Floss e Thainá Duarte viajaram juntos após término com Marina Sena 1 de 16

No registro que circula na web, os dois aparecem sentados lado a lado olhando um cardápio. Em um momento de maior proximidade, Thainá apoia o braço nos ombros de Juliano. Para tentar passar despercebidos pelo público local, ambos apostaram em bonés na tentativa de manter a discrição durante o encontro.

Os rumores de que os artistas estariam vivendo um romance começaram a ganhar força recentemente, quando eles publicaram registros em locais idênticos durante uma viagem para a Chapada dos Veadeiros. Entre passeios de cachoeira e paisagens da região, os seguidores mais atentos logo perceberam que eles estavam no mesmo lugar.

Juliano Floss surge com Thainá Duarte após fim do namoro com Marina Sena 1 de 8

A proximidade profissional também tem facilitado o convívio dos dois. Juliano e Thainá estão trabalhando juntos nas gravações da novela 'Paraíso Perdido', nova produção do Globoplay que tem estreia prevista para abril de 2027. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente para confirmar ou negar o namoro.

Fim do namoro com Marina Sena

O flagra acontece a poucos dias de Juliano comunicar publicamente o fim do seu relacionamento de aproximadamente dois anos com a cantora Marina Sena. Na ocasião em que anunciou a separação, o influenciador pediu respeito à história que construíram juntos e agradeceu o carinho dos fãs que acompanhavam o casal.