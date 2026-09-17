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Juliano Floss e a atriz Thainá Duarte são flagrados juntos após término com Marina Sena

Pouco tempo após anunciar o término, o influenciador foi visto com a atriz em uma cafeteria

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:11

Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros Crédito: Reprodução/Instagram 

O ex-BBB Juliano Floss foi flagrado em clima intimidade com a atriz Thainá Duarte durante um passeio por uma cafeteria em Brasília, na última terça-feira (15). A imagem que entregou o novo casal foi divulgada inicialmente pelo perfil Daily do Garotinho, nas redes sociais.

Juliano Floss e Thainá Duarte viajaram juntos após término com Marina Sena

Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros por Reprodução/Instagram
Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros por Reprodução/Instagram
Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros por Reprodução/Instagram
Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros por Reprodução/Instagram
Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros por Reprodução/Instagram
Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros por Reprodução/Instagram
Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros por Reprodução/Instagram
Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros por Reprodução/Instagram
Juliano Floss e Thainá Duarte viajaram juntos após término com Marina Sena por Reprodução/Instagram
Juliano Floss compartilhou fotos ao lado de Thainá Duarte e amigos por Reprodução | Instagram
Juliano Floss compartilhou fotos ao lado de Thainá Duarte e amigos por Reprodução | Instagram
Juliano Floss compartilhou fotos ao lado de Thainá Duarte e amigos por Reprodução | Instagram
Juliano Floss compartilhou fotos ao lado de Thainá Duarte e amigos por Reprodução | Instagram
Juliano Floss compartilhou fotos ao lado de Thainá Duarte e amigos por Reprodução | Instagram
Juliano Floss compartilhou fotos ao lado de Thainá Duarte e amigos por Reprodução | Instagram
Juliano Floss compartilhou fotos ao lado de Thainá Duarte e amigos por Reprodução | Instagram
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Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros por Reprodução/Instagram

No registro que circula na web, os dois aparecem sentados lado a lado olhando um cardápio. Em um momento de maior proximidade, Thainá apoia o braço nos ombros de Juliano. Para tentar passar despercebidos pelo público local, ambos apostaram em bonés na tentativa de manter a discrição durante o encontro.

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Os rumores de que os artistas estariam vivendo um romance começaram a ganhar força recentemente, quando eles publicaram registros em locais idênticos durante uma viagem para a Chapada dos Veadeiros. Entre passeios de cachoeira e paisagens da região, os seguidores mais atentos logo perceberam que eles estavam no mesmo lugar. 

Juliano Floss surge com Thainá Duarte após fim do namoro com Marina Sena

Juliano Floss surge com Thainá Duarte após fim do namoro com Marina Sena  por Reprodução/X
Juliano Floss anunciou o fim do relacionamento com Marina Sena por Reprodução
Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros por Reprodução/Instagram
Thainá Duarte e Juliano Floss viajaram juntos para a Chapada dos Veadeiros por Reprodução/Instagram
Atriz Thainá Duarte por Reprodução | Instagram
Atriz Thainá Duarte por Reprodução | Instagram
Juliano Floss e Marina Sena para a campanha da Boticário por Reprodução/Instagram
Marina Sena e Juliano Floss por Reprodução/Redes Sociais
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Juliano Floss surge com Thainá Duarte após fim do namoro com Marina Sena  por Reprodução/X

A proximidade profissional também tem facilitado o convívio dos dois. Juliano e Thainá estão trabalhando juntos nas gravações da novela 'Paraíso Perdido', nova produção do Globoplay que tem estreia prevista para abril de 2027. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente para confirmar ou negar o namoro.

  • Fim do namoro com Marina Sena

O flagra acontece a poucos dias de Juliano comunicar publicamente o fim do seu relacionamento de aproximadamente dois anos com a cantora Marina Sena. Na ocasião em que anunciou a separação, o influenciador pediu respeito à história que construíram juntos e agradeceu o carinho dos fãs que acompanhavam o casal.

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Tags:

Romance Affair Término Marina Sena Juliano Floss Thainá Duarte

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