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Heider Sacramento
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 22:08
A falta de uma homenagem pública de Juliano Floss a Ana Paula Renault no aniversário da jornalista levantou suspeitas sobre a relação entre os dois. Nesta segunda-feira (23), o influenciador se manifestou após receber cobranças de seguidores que questionaram sua postura.
Juliano explicou que não esqueceu o aniversário da amiga, mas preferiu parabenizá-la por meio de uma mensagem privada. Segundo ele, a escolha foi motivada pelo desejo de demonstrar seu carinho de maneira mais pessoal. “Gente, o textinho de parabéns que vocês tão me cobrando, eu mandei pra ela no nosso privado, hoje eu queria falar algo mais pessoal, vocês sabem o quanto eu amo essa mulher”, escreveu.
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O influenciador também fez questão de reforçar o carinho que sente por Ana Paula e revelou que pretende comemorar a data pessoalmente com a jornalista.
“Um textinho é pouco, eu preciso é beber um chopp com ela”, completou.
Com a declaração, Juliano afastou os rumores de um possível desentendimento entre os dois e explicou que a ausência de uma publicação nas redes sociais não significa um distanciamento da amiga.