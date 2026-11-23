POLÊMICA

Juliano Floss e Ana Paula Renault brigaram? Influenciador explica ausência de homenagem no aniversário da mineira

Dançarino foi cobrado por seguidores após não fazer publicação nas redes sociais no aniversário da amiga

Heider Sacramento

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 22:08

Juliano Floss explicou por que não homenageou Ana Paula Renault publicamente Crédito: Reprodução

A falta de uma homenagem pública de Juliano Floss a Ana Paula Renault no aniversário da jornalista levantou suspeitas sobre a relação entre os dois. Nesta segunda-feira (23), o influenciador se manifestou após receber cobranças de seguidores que questionaram sua postura.

Juliano explicou que não esqueceu o aniversário da amiga, mas preferiu parabenizá-la por meio de uma mensagem privada. Segundo ele, a escolha foi motivada pelo desejo de demonstrar seu carinho de maneira mais pessoal. “Gente, o textinho de parabéns que vocês tão me cobrando, eu mandei pra ela no nosso privado, hoje eu queria falar algo mais pessoal, vocês sabem o quanto eu amo essa mulher”, escreveu.

Juliano Floss e Thainá Duarte viajaram juntos após término com Marina Sena 1 de 16

O influenciador também fez questão de reforçar o carinho que sente por Ana Paula e revelou que pretende comemorar a data pessoalmente com a jornalista.

“Um textinho é pouco, eu preciso é beber um chopp com ela”, completou.