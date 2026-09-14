PROVOCOU?

Juliano Floss publica foto após atitude de Marina Sena no Rock in Rio e fãs apontam indiretas e provocações

Influenciador fez postagem horas depois de ex-namorada destruir um boneco durante apresentação; cantora negou provocação

Fernanda Varela

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17:25

Juliano Floss anunciou o fim do relacionamento com Marina Sena Crédito: Reprodução

Uma publicação de Juliano Floss chamou atenção nas redes sociais após o show de Marina Sena no Rock in Rio, neste domingo (13). O influenciador compartilhou uma imagem de Emília, personagem do Sítio do Picapau Amarelo, poucas horas depois de a ex-namorada destruir um boneco de pano no palco.

A coincidência fez internautas associarem os dois episódios. Durante a apresentação, Marina despedaçou o boneco enquanto cantava Ouro de Tolo, música que aborda o fim de um relacionamento. Juliano, por sua vez, publicou a foto da famosa boneca de pano sem acrescentar qualquer explicação.

Juliano Floss viaja acompanhado após término com Marina Sena 1 de 7

Marina e Juliano terminaram o relacionamento em agosto, depois de cerca de dois anos juntos. O anúncio da separação foi feito pelo influenciador no dia 17 daquele mês.

Apesar da repercussão, Marina negou que a cena durante o Rock in Rio tenha sido uma provocação direcionada ao ex. Em entrevista ao g1, ela afirmou que a performance tinha outro significado.

“Nada de indireta, gente. Isso é pegar as vísceras do patriarcado, as vísceras de todos os homens, e falar: ‘Olha, eu vou comer vocês’”, explicou a cantora.