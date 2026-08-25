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Juliano Floss quebra silêncio sobre término com Marina Sena: 'A gente nasce sozinho e morre sozinho'

Influenciador falou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento de mais de dois anos com a cantora

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 10:29

Juliano Floss anunciou o fim do relacionamento com Marina Sena Crédito: Reprodução

Juliano Floss falou pela primeira vez sobre o término do relacionamento com Marina Sena. O fim do namoro foi anunciado por ele mesmo na semana passada, nas redes sociais. O influenciador afirmou que mantém a admiração pela cantora e refletiu sobre os ciclos da vida ao comentar a separação.

"A admiração como artista, como ser humano, como tudo [permanece]. Marina é incrível! E, como qualquer relacionamento na vida, porque a gente nasce sozinho e morre sozinho, relacionamentos começam e terminam. A vida é assim!", declarou, em entrevista ao gshow.

Marina Sena e Juliano Floss 1 de 12

Juliano também revelou que pretende adotar uma postura mais reservada em relação à vida pessoal daqui para frente. Segundo ele, a experiência fez com que passasse a repensar a exposição de relacionamentos nas redes sociais.

"Eu acho que não vou querer expor minha intimidade de novo. Aprendi com a vida que não tem por que mesmo... Não temos noção das consequências quando a gente é mais novo e, às vezes, é muito bom preservar o que a gente ama e nossa intimidade, porque aí nenhuma energia afeta, nada toca", afirmou.

O casal estava junto havia mais de dois anos. No anúncio da separação, Juliano agradeceu o carinho de quem acompanhou a história do casal e falou sobre o respeito pelo que viveram juntos. "Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim de meu relacionamento com Marina", escreveu.

Juliano Floss vivia com Marina Sena em apê em SP 1 de 28

Nova fase na carreira

A entrevista aconteceu às vésperas do Rock in Rio 2026, para o qual Juliano participou de um ensaio fotográfico especial inspirado no universo do festival. Embora não seja uma das atrações do evento, o influenciador encarnou um rock star para as fotos feitas no Hotel Vila Galé, no Centro do Rio de Janeiro.

Conhecido por ter começado a carreira dançando nas redes sociais, Juliano também se tornou referência no mundo da moda. "Conforme fui ficando mais velho, fui ligando cada vez menos para certos padrões, e ousando com eles também", contou.

O influenciador explicou que seu interesse pela moda cresceu aos 17 anos, quando se mudou para São Paulo e começou a trabalhar com internet.

"Eu acho que falta um interesse masculino [sobre estilo]. Mas, falando sobre mim, foi quando eu tinha 17 anos que eu fui para São Paulo e comecei a trabalhar com internet, que eu fui reparando [na moda]. É um processo de descobrir a identidade, o que gosta ou não gosta de usar, o que combina", afirmou.