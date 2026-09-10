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Juliette e Bela Gil discordam de Eliana durante debate no ‘Saia Justa’ e geram climão: ‘Não é legítimo’

Discussão sobre amor romântico deixou apresentadoras em lados opostos e viralizou nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:22

Convidadas geraram climão em programa apresentado por Eliana Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um debate sobre amor romântico terminou em climão entre as apresentadoras do Saia Justa, do GNT, na noite desta quarta-feira (9). Juliette e Bela Gil discordaram de posicionamentos apresentados por Eliana e Erika Januza durante a conversa, que discutia até que ponto o desejo por um relacionamento é uma escolha individual ou resultado de uma construção social. O momento repercutiu nas redes sociais.

Bela e Juliette defenderam durante o programa que a ideia de amor romântico foi construída socialmente e, especialmente para as mulheres, passou a ser apresentada como uma necessidade. A discussão ganhou tensão quando Erika Januza afirmou ser uma defensora do direito de viver esse tipo de relação.

Programa Saia Justa 1 de 11

“Eu vou ser sempre uma defensora do amor romântico e defensora das pessoas que querem ter o direito de viver o amor romântico”, afirmou a atriz. Para Erika, mesmo mulheres que conquistam independência em diferentes áreas da vida podem continuar desejando ter alguém ao lado.

Bela Gil rebateu o argumento e afirmou que a sensação de que falta alguma coisa quando não existe um relacionamento pode ser consequência justamente dessa construção. “Quando você fala ‘eu tenho tudo, mas tá faltando uma coisa’, é importante a gente entender que esse seu sentimento de falta é uma consequência dessa construção social”, argumentou.

Juliette concordou com Bela e acrescentou que enxergar o relacionamento como algo necessário para alcançar a completude pode colocar a pessoa em uma posição de dependência.

“Quando você precisa daquilo para se sentir completa, você tá refém de algo que não é seu”, afirmou a cantora.

Eliana entra na discussão

O debate ganhou um novo momento quando Eliana decidiu defender o posicionamento de Erika. A apresentadora afirmou que, mesmo reconhecendo que existe um padrão social relacionado ao amor romântico, uma pessoa pode conscientemente escolher viver esse modelo.

“Ela quer viver isso”, disse Eliana ao defender a colega de programa. Em seguida, a apresentadora afirmou que o desejo de viver uma relação pode ser legítimo quando parte da própria pessoa, e não de uma pressão externa.

A fala provocou reação de Bela e Juliette. As duas argumentaram que a própria percepção de necessidade pode ser influenciada pelo que as mulheres aprendem ao longo da vida sobre relacionamentos e realização pessoal.

Foi nesse momento que Juliette fez questão de esclarecer que o debate não tinha como objetivo condenar o amor ou fazer com que mulheres se sintam envergonhadas por desejar um relacionamento.

“É perigoso e confuso usar como se o que a gente estivesse falando fosse dizendo que você não pode amar, que você não deve amar, que você tem que se envergonhar de amar. Não é sobre isso”, explicou.

Na sequência, a cantora resumiu o ponto que defendia na discussão: “Você pode amar, mas você tem que ter a consciência de que esse ideal da utilidade do amor romântico é uma construção. Se você está consciente disso, você escolhe. Eu escolhi amar, mas eu não preciso disso. Eu quero isso”.

Debate continua até o fim do programa

Mesmo com a tensão, as apresentadoras tentaram encerrar a discussão reforçando o respeito entre elas. Eliana afirmou que a diversidade de opiniões faz parte da proposta do programa e destacou a relação construída entre as quatro ao longo da temporada.

Juliette também ressaltou a importância de mulheres conseguirem ouvir opiniões diferentes e afirmou que as apresentadoras já mudaram algumas concepções ao longo das conversas.

Antes do encerramento, porém, Erika voltou ao tema e afirmou que amar e ser amado faz parte da experiência humana. Juliette fez uma última ponderação, diferenciando o sentimento de amor da construção social do chamado amor romântico.

“O amor existe, é real, é necessário. O amor. O que a gente tá falando é da construção do amor romântico. São coisas idealizadas. Pelo amor de Deus, não confundam. O amor sempre”, afirmou a cantora.