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Juliette e Kaique Cerveny se casaram em segredo há um mês na Paraíba; veja detalhes

Cerimônia intimista no Lajedo de Pai Mateus reuniu apenas a família; festa maior será no dia 29 de outubro, em Recife

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:17

Juliette Freire e Kaique Cerveny se casaram em cerimônia intimista realizada em 30 de setembro
Juliette Freire e Kaique Cerveny se casaram em cerimônia intimista realizada em 30 de setembro Crédito: Reprodução/Instagram

Juliette Freire e Kaique Cerveny oficializaram a união em uma cerimônia realizada em 30 de setembro. A celebração ocorreu no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, na região do Cariri paraibano, e os registros foram divulgados publicamente nesta terça-feira (27), pouco menos de um mês após o casamento.

A cerimônia no Cariri representou a primeira etapa das comemorações do casal, realizada de forma reservada apenas para pais e irmãos.

A segunda celebração está agendada para o dia 29 de outubro, no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco, onde receberão familiares, amigos e demais convidados.

Casamento intimista de Juliette Freire e Kaique Cerveny no Lajedo de Pai Mateus

Juliette e Kaique Cerveny se casaram em uma cerimônia intimista em setembro por Reprodução/Instagram
Juliette e Kaique Cerveny se casaram em uma cerimônia intimista em setembro por Reprodução/Instagram
Juliette e Kaique Cerveny se casaram em uma cerimônia intimista em setembro por Reprodução/Instagram
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Juliette e Kaique Cerveny se casaram em uma cerimônia intimista em setembro por Reprodução/Instagram

A cerimônia na Paraíba foi marcada por referências às origens nordestinas da artista e foi conduzida por Juzéh, amigo pessoal de Juliette. Após a oficialização, a recepção contou com elementos tradicionais da cultura regional, como forró, fogueira e pratos típicos.

A programação começou em Campina Grande, cidade natal de Juliette, e seguiu em comitiva até Cabaceiras, onde fica localizado o Lajedo de Pai Mateus. O itinerário foi planejado para apresentar a região e a cultura local aos familiares de Kaique Cerveny.

O vestido de noiva foi assinado pela estilista nordestina Rebeca Nepomuceno e contou com trabalhos manuais em crochê feitos pela avó de Juliette especialmente para compor a peça.

Juliette fez a própria maquiagem e a da mãe, enquanto um de seus irmãos cuidou dos cabelos dos familiares presentes.

Comemoração de três anos de namoro de Juliette e Kaique

A publicação das fotos coincidiu com o aniversário de três anos de namoro, celebrado nesta terça-feira (27). Nas redes sociais, Juliette compartilhou declarações ao marido. “3 anos de namoro e mais uns meses de enrolação e a gente vai casar”, escreveu a influenciadora, finalizando com um “te amo tanto”.

Juliette e Kaique Cerveny comemoram 3 anos de namoro

Juliette Freire e Kaique Cerveny comemoram 3 anos de namoro por Reprodução/Instagram
Juliette Freire e Kaique Cerveny comemoram 3 anos de namoro por Reprodução/Instagram
Juliette Freire e Kaique Cerveny comemoram 3 anos de namoro por Reprodução/Instagram
Juliette Freire e Kaique Cerveny comemoram 3 anos de namoro por Reprodução/Instagram
Juliette Freire e Kaique Cerveny comemoram 3 anos de namoro por Reprodução/Instagram
Juliette Freire e Kaique Cerveny comemoram 3 anos de namoro por Reprodução/Instagram
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Juliette Freire e Kaique Cerveny comemoram 3 anos de namoro por Reprodução/Instagram

Kaique Cerveny presenteou a influenciadora com orquídeas e um bilhete com a seguinte mensagem: “Feliz 3 anos de namoro. Em dois dias daremos um passo lindo em nossas vidas. Te quero para sempre ao meu lado”.

Nas redes sociais, ele publicou fotos ao lado da companheira. “3 anos de namoro com minha gata, gostosa, maravilhosa”, escreveu. “E não vejo a hora de começarmos a construir uma família. Te amo”.

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Tags:

Juliette Casamento Kaique Cerveny

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