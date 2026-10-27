Juliette e Kaique Cerveny se casaram em segredo há um mês na Paraíba; veja detalhes

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Kamila Macedo
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:17
Juliette Freire e Kaique Cerveny oficializaram a união em uma cerimônia realizada em 30 de setembro. A celebração ocorreu no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, na região do Cariri paraibano, e os registros foram divulgados publicamente nesta terça-feira (27), pouco menos de um mês após o casamento.
A cerimônia no Cariri representou a primeira etapa das comemorações do casal, realizada de forma reservada apenas para pais e irmãos.
A segunda celebração está agendada para o dia 29 de outubro, no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco, onde receberão familiares, amigos e demais convidados.
Casamento intimista de Juliette Freire e Kaique Cerveny no Lajedo de Pai Mateus
A cerimônia na Paraíba foi marcada por referências às origens nordestinas da artista e foi conduzida por Juzéh, amigo pessoal de Juliette. Após a oficialização, a recepção contou com elementos tradicionais da cultura regional, como forró, fogueira e pratos típicos.
A programação começou em Campina Grande, cidade natal de Juliette, e seguiu em comitiva até Cabaceiras, onde fica localizado o Lajedo de Pai Mateus. O itinerário foi planejado para apresentar a região e a cultura local aos familiares de Kaique Cerveny.
O vestido de noiva foi assinado pela estilista nordestina Rebeca Nepomuceno e contou com trabalhos manuais em crochê feitos pela avó de Juliette especialmente para compor a peça.
Juliette fez a própria maquiagem e a da mãe, enquanto um de seus irmãos cuidou dos cabelos dos familiares presentes.
Comemoração de três anos de namoro de Juliette e Kaique
A publicação das fotos coincidiu com o aniversário de três anos de namoro, celebrado nesta terça-feira (27). Nas redes sociais, Juliette compartilhou declarações ao marido. “3 anos de namoro e mais uns meses de enrolação e a gente vai casar”, escreveu a influenciadora, finalizando com um “te amo tanto”.
Juliette e Kaique Cerveny comemoram 3 anos de namoro
Kaique Cerveny presenteou a influenciadora com orquídeas e um bilhete com a seguinte mensagem: “Feliz 3 anos de namoro. Em dois dias daremos um passo lindo em nossas vidas. Te quero para sempre ao meu lado”.
Nas redes sociais, ele publicou fotos ao lado da companheira. “3 anos de namoro com minha gata, gostosa, maravilhosa”, escreveu. “E não vejo a hora de começarmos a construir uma família. Te amo”.