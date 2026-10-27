CASAMENTO

Juliette e Kaique Cerveny se casaram em segredo há um mês na Paraíba; veja detalhes

Cerimônia intimista no Lajedo de Pai Mateus reuniu apenas a família; festa maior será no dia 29 de outubro, em Recife

Kamila Macedo

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 21:17

Juliette Freire e Kaique Cerveny se casaram em cerimônia intimista realizada em 30 de setembro Crédito: Reprodução/Instagram

Juliette Freire e Kaique Cerveny oficializaram a união em uma cerimônia realizada em 30 de setembro. A celebração ocorreu no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, na região do Cariri paraibano, e os registros foram divulgados publicamente nesta terça-feira (27), pouco menos de um mês após o casamento.

A cerimônia no Cariri representou a primeira etapa das comemorações do casal, realizada de forma reservada apenas para pais e irmãos.

A segunda celebração está agendada para o dia 29 de outubro, no Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco, onde receberão familiares, amigos e demais convidados.

Casamento intimista de Juliette Freire e Kaique Cerveny no Lajedo de Pai Mateus 1 de 3

A cerimônia na Paraíba foi marcada por referências às origens nordestinas da artista e foi conduzida por Juzéh, amigo pessoal de Juliette. Após a oficialização, a recepção contou com elementos tradicionais da cultura regional, como forró, fogueira e pratos típicos.

A programação começou em Campina Grande, cidade natal de Juliette, e seguiu em comitiva até Cabaceiras, onde fica localizado o Lajedo de Pai Mateus. O itinerário foi planejado para apresentar a região e a cultura local aos familiares de Kaique Cerveny.

O vestido de noiva foi assinado pela estilista nordestina Rebeca Nepomuceno e contou com trabalhos manuais em crochê feitos pela avó de Juliette especialmente para compor a peça.

Juliette fez a própria maquiagem e a da mãe, enquanto um de seus irmãos cuidou dos cabelos dos familiares presentes.

Comemoração de três anos de namoro de Juliette e Kaique

A publicação das fotos coincidiu com o aniversário de três anos de namoro, celebrado nesta terça-feira (27). Nas redes sociais, Juliette compartilhou declarações ao marido. “3 anos de namoro e mais uns meses de enrolação e a gente vai casar”, escreveu a influenciadora, finalizando com um “te amo tanto”.

Juliette e Kaique Cerveny comemoram 3 anos de namoro 1 de 6

Kaique Cerveny presenteou a influenciadora com orquídeas e um bilhete com a seguinte mensagem: “Feliz 3 anos de namoro. Em dois dias daremos um passo lindo em nossas vidas. Te quero para sempre ao meu lado”.