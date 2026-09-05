Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Juliette recusa pedido de vídeo com fã no Rock in Rio e causa climão: 'Estou morrendo de vergonha'

Campeã do BBB 21 estava na área VIP do festival quando negou gravação de meme sobre cuscuz pedido por uma admiradora

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:00

Juliette com o noivo, Kaique Cerveny
Juliette com o noivo, Kaique Cerveny Crédito: Reprodução

Juliette protagonizou um momento constrangedor com uma fã durante o Rock in Rio nesta sexta-feira (4). A campeã do BBB 21 estava na área VIP do festival quando recebeu um pedido para gravar um vídeo, mas recusou de forma direta.

Segundo relato publicado pelo jornal Extra, a fã queria que as duas dublassem um dos áudios que viralizaram na época em que Juliette estava no reality. No trecho, a paraibana fala sobre a importância do cuscuz para a população do Nordeste.

Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca

Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução
1 de 33
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca por Reprodução

A resposta negativa surpreendeu a jovem, que contou ter ficado sem entender o motivo da recusa. "Eu não sabia que pedir um vídeo ia chatear ela. Estou morrendo de vergonha. O que será que fiz de errado?", disse a fã, que preferiu não se identificar.

Juliette estava acompanhada do noivo

A ex-BBB foi ao festival acompanhada do noivo, Kaique Cerveny, e dos sobrinhos.

Além de curtir o evento, Juliette também aproveitou a passagem pelo Rock in Rio para cumprir compromissos profissionais e realizou ações publicitárias para uma marca de roupas.

Leia mais

Imagem - Empresa faz teste de gravidez sem autorização em funcionária desmaiada e terá que pagar R$ 20 mil

Empresa faz teste de gravidez sem autorização em funcionária desmaiada e terá que pagar R$ 20 mil

Imagem - Filipe Luís faz história no Monaco e alcança feito inédito na história do clube após vitória sobre o PSG

Filipe Luís faz história no Monaco e alcança feito inédito na história do clube após vitória sobre o PSG

Imagem - Fãs pagam R$ 2,2 milhões por mosquito falso usado em 'Jurassic Park'

Fãs pagam R$ 2,2 milhões por mosquito falso usado em 'Jurassic Park'

O episódio com a fã acabou chamando atenção justamente pela reação direta da cantora ao pedido. Até o momento, Juliette não se pronunciou publicamente sobre a situação.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Pedro Scooby revela que Cintia Dicker se mudou para casa a 100 metros da dele e fala sobre 'lado bom' da separação

Pedro Scooby revela que Cintia Dicker se mudou para casa a 100 metros da dele e fala sobre 'lado bom' da separação
Imagem - Viralizou! Conheça Anastasia Korableva, fisiculturista que se autointitula a 'mulher mais musculosa do mundo'

Viralizou! Conheça Anastasia Korableva, fisiculturista que se autointitula a 'mulher mais musculosa do mundo'