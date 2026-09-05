Juliette recusa pedido de vídeo com fã no Rock in Rio e causa climão: 'Estou morrendo de vergonha'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:00
Juliette protagonizou um momento constrangedor com uma fã durante o Rock in Rio nesta sexta-feira (4). A campeã do BBB 21 estava na área VIP do festival quando recebeu um pedido para gravar um vídeo, mas recusou de forma direta.
Segundo relato publicado pelo jornal Extra, a fã queria que as duas dublassem um dos áudios que viralizaram na época em que Juliette estava no reality. No trecho, a paraibana fala sobre a importância do cuscuz para a população do Nordeste.
Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca
A resposta negativa surpreendeu a jovem, que contou ter ficado sem entender o motivo da recusa. "Eu não sabia que pedir um vídeo ia chatear ela. Estou morrendo de vergonha. O que será que fiz de errado?", disse a fã, que preferiu não se identificar.
Juliette estava acompanhada do noivo
A ex-BBB foi ao festival acompanhada do noivo, Kaique Cerveny, e dos sobrinhos.
Além de curtir o evento, Juliette também aproveitou a passagem pelo Rock in Rio para cumprir compromissos profissionais e realizou ações publicitárias para uma marca de roupas.
O episódio com a fã acabou chamando atenção justamente pela reação direta da cantora ao pedido. Até o momento, Juliette não se pronunciou publicamente sobre a situação.