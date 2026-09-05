QUEM TÁ CERTO?

Juliette recusa pedido de vídeo com fã no Rock in Rio e causa climão: 'Estou morrendo de vergonha'

Campeã do BBB 21 estava na área VIP do festival quando negou gravação de meme sobre cuscuz pedido por uma admiradora

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 11:00

Juliette com o noivo, Kaique Cerveny Crédito: Reprodução

Juliette protagonizou um momento constrangedor com uma fã durante o Rock in Rio nesta sexta-feira (4). A campeã do BBB 21 estava na área VIP do festival quando recebeu um pedido para gravar um vídeo, mas recusou de forma direta.

Segundo relato publicado pelo jornal Extra, a fã queria que as duas dublassem um dos áudios que viralizaram na época em que Juliette estava no reality. No trecho, a paraibana fala sobre a importância do cuscuz para a população do Nordeste.

Juliette mostra sua mansão na Barra da Tijuca 1 de 33

A resposta negativa surpreendeu a jovem, que contou ter ficado sem entender o motivo da recusa. "Eu não sabia que pedir um vídeo ia chatear ela. Estou morrendo de vergonha. O que será que fiz de errado?", disse a fã, que preferiu não se identificar.

Juliette estava acompanhada do noivo

A ex-BBB foi ao festival acompanhada do noivo, Kaique Cerveny, e dos sobrinhos.

Além de curtir o evento, Juliette também aproveitou a passagem pelo Rock in Rio para cumprir compromissos profissionais e realizou ações publicitárias para uma marca de roupas.