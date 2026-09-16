CASAMENTO LUXUOSO

Juliette revela convite de casamento inspirado em obra de Francisco Brennand; veja detalhes

Cantora e Kaique Cerveny escolheram uma escultura em formato de ovo para presentear os padrinhos da união

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:58

Juliette e Kaique Cerveny revelaram detalhes do convite especial de casamento inspirado em Francisco Brennand. Crédito: Reprodução

Juliette revelou detalhes do convite de casamento que preparou para os padrinhos ao lado do noivo, Kaique Cerveny. A cantora mostrou a peça nas redes sociais nesta quarta-feira (16) e chamou atenção pelo conceito inspirado no trabalho do artista pernambucano Francisco Brennand.

O convite será entregue dentro de uma caixa de madeira maciça, que abriga uma escultura em formato de ovo. A peça foi desenvolvida com referências à obra de Brennand e aparece acomodada sobre uma espécie de cama feita de algodão.

A escolha do símbolo não foi por acaso. Segundo Juliette, o ovo representa origem, vida, transformação e novos começos, conceitos que dialogam com o momento vivido pelo casal. “O ovo é o mistério da criação: origem, vida e tudo aquilo que ainda está por nascer”, explicou a cantora ao apresentar o convite.

Juliette e Kaique Cerveny 1 de 6

O casamento terá como cenário justamente um espaço ligado ao artista. Juliette e Kaique vão celebrar a união no Instituto Francisco Brennand, no Recife, onde está parte do acervo e das obras do pernambucano.