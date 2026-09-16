Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Juliette revela convite de casamento inspirado em obra de Francisco Brennand; veja detalhes

Cantora e Kaique Cerveny escolheram uma escultura em formato de ovo para presentear os padrinhos da união

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:58

Juliette e Kaique Cerveny revelaram detalhes do convite especial de casamento inspirado em Francisco Brennand.
Juliette e Kaique Cerveny revelaram detalhes do convite especial de casamento inspirado em Francisco Brennand. Crédito: Reprodução

Juliette revelou detalhes do convite de casamento que preparou para os padrinhos ao lado do noivo, Kaique Cerveny. A cantora mostrou a peça nas redes sociais nesta quarta-feira (16) e chamou atenção pelo conceito inspirado no trabalho do artista pernambucano Francisco Brennand.

O convite será entregue dentro de uma caixa de madeira maciça, que abriga uma escultura em formato de ovo. A peça foi desenvolvida com referências à obra de Brennand e aparece acomodada sobre uma espécie de cama feita de algodão.

A escolha do símbolo não foi por acaso. Segundo Juliette, o ovo representa origem, vida, transformação e novos começos, conceitos que dialogam com o momento vivido pelo casal. “O ovo é o mistério da criação: origem, vida e tudo aquilo que ainda está por nascer”, explicou a cantora ao apresentar o convite.

Juliette e Kaique Cerveny

Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução
1 de 6
Juliette e Kaique Cerveny por Reprodução

O casamento terá como cenário justamente um espaço ligado ao artista. Juliette e Kaique vão celebrar a união no Instituto Francisco Brennand, no Recife, onde está parte do acervo e das obras do pernambucano.

Leia mais

Mateus Solano explica atitude polêmica com celular de espectadora durante peça

Esposa de Juliano Cazarré revela dia mais difícil de Guilhermina na UTI: 'Desabei'

A Fazenda 18: conversa de Sérgio Hondjakoff em aplicativo de namoro é exposta: 'Louco'

Lázaro Ramos comemora escolha de ‘Feito Pipa’ na corrida pelo Oscar e exalta cinema brasileiro

Dez anos após morte trágica de Domingos Montagner, Camila Pitanga manda recado à viúva do ator: ‘Você é puro amor’

Apesar de já ter definido o local e preparado um convite exclusivo para os padrinhos, a cantora ainda não revelou a data da cerimônia.

Leia mais

Imagem - 'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

'Feito pipa', com Lázaro Ramos, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2027

Imagem - Como é o castelo centenário de US$ 75 milhões que serviu de cenário para Taylor Swift e 'Succession' e agora vai a leilão

Como é o castelo centenário de US$ 75 milhões que serviu de cenário para Taylor Swift e 'Succession' e agora vai a leilão

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Falhar é um luxo de quem faz! Criticar é um hobby de quem fica com o braço cruzado!' - Apresentadora manda a real sobre quem critica sem fazer nada

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Conheça o shampoo que promete combater queda de cabelo com ação semelhante à do Minoxidil

Conheça o shampoo que promete combater queda de cabelo com ação semelhante à do Minoxidil