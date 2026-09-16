Juliette revela convite de casamento inspirado em obra de Francisco Brennand; veja detalhes

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Heider Sacramento
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16:58
Juliette revelou detalhes do convite de casamento que preparou para os padrinhos ao lado do noivo, Kaique Cerveny. A cantora mostrou a peça nas redes sociais nesta quarta-feira (16) e chamou atenção pelo conceito inspirado no trabalho do artista pernambucano Francisco Brennand.
O convite será entregue dentro de uma caixa de madeira maciça, que abriga uma escultura em formato de ovo. A peça foi desenvolvida com referências à obra de Brennand e aparece acomodada sobre uma espécie de cama feita de algodão.
A escolha do símbolo não foi por acaso. Segundo Juliette, o ovo representa origem, vida, transformação e novos começos, conceitos que dialogam com o momento vivido pelo casal. “O ovo é o mistério da criação: origem, vida e tudo aquilo que ainda está por nascer”, explicou a cantora ao apresentar o convite.
Juliette e Kaique Cerveny
O casamento terá como cenário justamente um espaço ligado ao artista. Juliette e Kaique vão celebrar a união no Instituto Francisco Brennand, no Recife, onde está parte do acervo e das obras do pernambucano.
Apesar de já ter definido o local e preparado um convite exclusivo para os padrinhos, a cantora ainda não revelou a data da cerimônia.