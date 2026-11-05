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Juliette revela modelo de divisão de bens com Kaique Cerveny: 'Casamento é uma empresa'

Durante participação no 'Saia Justa', cantora detalhou como combinou a vida a dois com o atleta

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 08:47

Juliette e Kaique Cerveny Crédito: Reprodução/Instagram

Juliette abriu o jogo sobre as finanças do seu casamento com atleta Kaique Cerveny, de 29 anos. Durante participação no programa Saia Justa, do canal GNT, na quarta-feira (4), a ex-BBB de 36 anos explicou a decisão de oficializar a união com separação total de bens.

Casamento de Juliette e Kaique Cerveny

Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram
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Casal organizou uma grande festa para comemorar o matrimônio por Reprodução | Instagram

Ela defendeu que a vida a dois precisa de organização prática. "Tenho tranquilidade e gosto de falar sobre dinheiro e finanças. E, nessa nova fase, temos que tratar o casamento não só como uma relação amorosa, que é muito importante e é a base de tudo, mas também como um contrato", explicou Juliette.

A influenciadora comparou o casamento a um negócio. "Afinal, você abre uma empresa com essa pessoa: tem obrigações que são conjuntas e outras individuais, e isso mantém. O que a gente vai partilhar na vida como casal, a gente soma", disse. Ela completou: "Ele tem as empresas dele, eu tenho as minhas, e isso é muito importante, até para a proteção do patrimônio. Isso não tem nada a ver com sentimento, mas com racionalidade".

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Mesmo com patrimônios separados, o casal montou uma reserva compartilhada para pagar os custos das cerimônias. A celebração principal aconteceu no dia 29 de outubro, em Recife, logo após uma cerimônia mais reservada no Cariri paraibano.

"Para o casamento, ele fez questão de que a gente dividisse tudo. Fizemos um cofrinho antes. Toda vez que a gente disser uma publicidade, colocamos x por cento neste cofrinho e, se a publicidade for conjunta, a gente coloca 100%. Nós temos uma conta conjunta para essa despesa, de resto, é separação total de bens", detalhou a cantora.

Juliette e Kaique Cerveny se casaram na cidade conhecida como a "Roliúde Nordestina"

Juliette e Kaique Cerveny se casaram no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, cidade conhecida como a "Roliúde Nordestina" por Reprodução/Instagram/@gabrieldinizfotografo
Juliette e Kaique Cerveny se casaram no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, cidade conhecida como a "Roliúde Nordestina" por Reprodução/Instagram/@gabrieldinizfotografo
Juliette e Kaique Cerveny se casaram no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, cidade conhecida como a "Roliúde Nordestina" por Reprodução/Instagram/@gabrieldinizfotografo
Juliette e Kaique Cerveny se casaram no Lajedo de Pai Mateus, em Cabaceiras, cidade conhecida como a "Roliúde Nordestina" por Reprodução/Instagram/@gabrieldinizfotografo
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Juliette também rebateu os comentários de que o marido estaria com ela por dinheiro. A paraibana afirmou que ambos mantêm uma relação saudável com o dinheiro e que o parceiro tem sua própria renda.

"Sempre fui uma pessoa muito equilibrada financeiramente, sei o que é não ter nada, o que é ter pouco, o que é ter suficiente, e o Kaique também", afirmou. Na sequência, rebateu as desconfianças: "Ele não tem as contas públicas, mas é uma pessoa superequilibrada, é atleta, faz publicidade, a família é médica e tem hospital, mas tem sempre aquele preconceito, aquele intenção de sugerir que o cara está com a mulher por interesse, porque minhas finanças são públicas".

Para mostrar que sempre preferiu deixar tudo combinado no papel, a campeã do BBB 21 contou que até o relacionamento antes do casamento foi documentado. "Fiz um contrato de namoro também, sou precavida com tudo", brincou no programa.

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Juliette E Kaique Cerveny Juliette Casamento Kaique Cerveny Divisão de Bens

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