Julio Iglesias é alvo de novas denúncias de agressão sexual feitas por ex-funcionárias

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:10
Duas ex-funcionárias do cantor Julio Iglesias apresentaram uma nova ação à Justiça espanhola acusando o artista de agressão sexual, assédio e trabalho forçado. A denúncia foi protocolada na quinta-feira (3) e divulgada pela ONG Women’s Link Worldwide, que representa as mulheres.
As duas já haviam procurado as autoridades espanholas em janeiro, mas o caso acabou arquivado sob o entendimento de que a Espanha não tinha competência para investigar os episódios denunciados. Isso porque os fatos teriam ocorrido nas Bahamas e na República Dominicana, onde Julio Iglesias possui propriedades.
Julio Iglesias
Segundo as denunciantes, os episódios aconteceram em 2021, período em que trabalhavam para o cantor. Elas afirmam que teriam sido submetidas a situações contínuas de assédio e agressões sexuais, além de condições que classificam como trabalho forçado e degradante.
Agora, as mulheres tentam fazer com que o caso seja analisado novamente na Espanha. A organização responsável pela representação delas argumenta que a legislação espanhola permite investigar determinados crimes cometidos no exterior quando existem vínculos relevantes com o país.
A defesa de Julio Iglesias nega as acusações. Os representantes do cantor classificaram as denúncias como "absolutamente falsas". O artista, de 82 anos, também afirmou que nunca abusou, coagiu ou desrespeitou qualquer mulher.
A Women’s Link Worldwide defendeu que as denunciantes tenham acesso à Justiça independentemente de quem seja o acusado. "O Estado espanhol tem a obrigação de garantir o acesso à Justiça em condições de igualdade, independentemente de quem seja a pessoa denunciada", afirmou Jovana Ríos Cisnero, diretora-executiva da organização.