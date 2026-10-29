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Juntos há mais de 50 anos, casal vive em montanhas separadas, e ele caminha todos os dias a 3.500 metros para encontrar a esposa

Aos 72 anos, Juan percorre uma trilha diariamente para visitar Antolina, de 74, com quem compartilha uma história de amor que atravessa décadas

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:49

Na região montanhosa de Salta, na Argentina, o casal mantém casas separadas e divide tarefas do campo em uma rotina longe da vida urbana
Na região montanhosa de Salta, na Argentina, o casal mantém casas separadas e divide tarefas do campo em uma rotina longe da vida urbana Crédito: Reprodução / YouTube

O amor de Juan e Antolina tem um detalhe que surpreende: mesmo depois de mais de meio século juntos, cada um vive em uma montanha diferente. E, todas as manhãs, ele percorre uma trilha para encontrar a mulher e ajudá-la nas tarefas do campo.

A cerca de 3.500 metros acima do nível do mar, nos Vales Calchaquíes, na província de Salta, na Argentina, o casal construiu uma rotina bem diferente daquela que muita gente imagina para uma vida a dois.

Casal junto há mais de 50 anos

A história de Juan e Antolina mostra como um relacionamento de mais de 50 anos encontrou seu próprio jeito de funcionar em meio às montanhas da Argentina por Reprodução / YouTube
Mesmo morando em casas separadas, Juan caminha todas as manhãs para encontrar Antolina e passar parte do dia ao lado da esposa por Reprodução / YouTube
A cerca de 3.500 metros de altitude, o casal mantém uma rotina ligada à terra, aos animais e aos encontros diários por Reprodução / YouTube
O caminho entre as duas moradias faz parte da rotina de Juan, que percorre uma trilha de 20 a 30 minutos para visitar a companheira por Reprodução / YouTube
O cuidado com cabras e ovelhas está entre as tarefas que Juan e Antolina dividem durante as horas em que ficam juntos por Reprodução / YouTube
Com paredes de pedra e telhados de palha, as cabanas refletem o estilo de vida simples que a família mantém na região montanhosa de Salta por Reprodução / YouTube
Longe dos centros urbanos, Juan e Antolina seguem cultivando alimentos, cuidando dos animais e preservando uma convivência construída ao longo de décadas por Reprodução / YouTube
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A história de Juan e Antolina mostra como um relacionamento de mais de 50 anos encontrou seu próprio jeito de funcionar em meio às montanhas da Argentina por Reprodução / YouTube

Juan tem 72 anos, enquanto Antolina tem 74. Os dois estão juntos há mais de 50 anos, mas mantêm casas separadas, em cabanas localizadas em montanhas diferentes. A distância, porém, não impede que compartilhem boa parte do dia.

Uma caminhada diária para ficar perto de quem ama

Todas as manhãs, Juan sai de sua casa acompanhado pelo cachorro e segue a pé até a moradia da esposa. O percurso leva entre 20 e 30 minutos, em um caminho de terra que atravessa o terreno montanhoso.

Quando chega, ele ajuda Antolina a conduzir cabras e ovelhas para as áreas de pastagem. Os dois passam algumas horas juntos, dividindo o trabalho e os cuidados com os animais, antes de Juan retornar à própria cabana, ainda antes do anoitecer.

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A rotina é parte da vida do casal há décadas. Mesmo vivendo separados fisicamente, eles preservam o encontro diário como uma maneira de continuar compartilhando a vida.

Por que eles escolheram morar em casas separadas?

A decisão não surgiu de uma crise no relacionamento. Quando Juan e Antolina se conheceram, cada um já tinha sua própria moradia nas montanhas. Depois de começarem a vida juntos, decidiram manter os espaços que já ocupavam, sem que um precisasse se mudar para a casa do outro.

A escolha acabou se tornando parte da dinâmica da família. O casal tem três filhos: Clemente vive com Antolina, enquanto os outros dois já formaram suas próprias famílias e visitam os pais ocasionalmente.

A história mostra uma forma de convivência que foge do modelo mais comum, mas que funciona para os dois. Em vez de dividir o mesmo teto, eles mantêm suas casas e se encontram diariamente, inclusive para realizar tarefas que exigem esforço e cooperação.

Uma vida simples em meio às montanhas

A rotina de Juan e Antolina também é marcada pelas condições do lugar onde vivem. As cabanas têm paredes de pedra, telhados de palha e aberturas feitas com troncos. O acesso a serviços básicos é limitado, e a vida cotidiana depende dos recursos disponíveis na própria região.

A água vem de nascentes naturais, e o preparo dos alimentos é feito com lenha. O casal também cultiva pequenas hortas protegidas por muros de pedra, onde planta batatas, milho e abóbora para complementar a alimentação.

Além do trabalho nas hortas e do pastoreio, há desafios ligados ao ambiente. A presença de pumas pode ameaçar os animais criados pela família, tornando a proteção do rebanho uma preocupação constante.

As moradias ficam a aproximadamente cinco horas de caminhada de Cafayate, cidade argentina conhecida pelas paisagens naturais e pelos vinhedos. Longe do movimento urbano, Juan e Antolina seguem com uma rotina ligada à terra, aos animais e aos encontros que mantêm há mais de meio século.

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História de Amor Curiosidades

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