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Juntos há mais de 50 anos, casal vive em montanhas separadas, e ele caminha todos os dias a 3.500 metros para encontrar a esposa

Aos 72 anos, Juan percorre uma trilha diariamente para visitar Antolina, de 74, com quem compartilha uma história de amor que atravessa décadas



Bianca Hirakawa

Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:49

Na região montanhosa de Salta, na Argentina, o casal mantém casas separadas e divide tarefas do campo em uma rotina longe da vida urbana Crédito: Reprodução / YouTube

O amor de Juan e Antolina tem um detalhe que surpreende: mesmo depois de mais de meio século juntos, cada um vive em uma montanha diferente. E, todas as manhãs, ele percorre uma trilha para encontrar a mulher e ajudá-la nas tarefas do campo.

A cerca de 3.500 metros acima do nível do mar, nos Vales Calchaquíes, na província de Salta, na Argentina, o casal construiu uma rotina bem diferente daquela que muita gente imagina para uma vida a dois.

Casal junto há mais de 50 anos 1 de 7

Juan tem 72 anos, enquanto Antolina tem 74. Os dois estão juntos há mais de 50 anos, mas mantêm casas separadas, em cabanas localizadas em montanhas diferentes. A distância, porém, não impede que compartilhem boa parte do dia.

Uma caminhada diária para ficar perto de quem ama

Todas as manhãs, Juan sai de sua casa acompanhado pelo cachorro e segue a pé até a moradia da esposa. O percurso leva entre 20 e 30 minutos, em um caminho de terra que atravessa o terreno montanhoso.

Quando chega, ele ajuda Antolina a conduzir cabras e ovelhas para as áreas de pastagem. Os dois passam algumas horas juntos, dividindo o trabalho e os cuidados com os animais, antes de Juan retornar à própria cabana, ainda antes do anoitecer.

A rotina é parte da vida do casal há décadas. Mesmo vivendo separados fisicamente, eles preservam o encontro diário como uma maneira de continuar compartilhando a vida.

Por que eles escolheram morar em casas separadas?

A decisão não surgiu de uma crise no relacionamento. Quando Juan e Antolina se conheceram, cada um já tinha sua própria moradia nas montanhas. Depois de começarem a vida juntos, decidiram manter os espaços que já ocupavam, sem que um precisasse se mudar para a casa do outro.

A escolha acabou se tornando parte da dinâmica da família. O casal tem três filhos: Clemente vive com Antolina, enquanto os outros dois já formaram suas próprias famílias e visitam os pais ocasionalmente.

A história mostra uma forma de convivência que foge do modelo mais comum, mas que funciona para os dois. Em vez de dividir o mesmo teto, eles mantêm suas casas e se encontram diariamente, inclusive para realizar tarefas que exigem esforço e cooperação.

Uma vida simples em meio às montanhas

A rotina de Juan e Antolina também é marcada pelas condições do lugar onde vivem. As cabanas têm paredes de pedra, telhados de palha e aberturas feitas com troncos. O acesso a serviços básicos é limitado, e a vida cotidiana depende dos recursos disponíveis na própria região.

A água vem de nascentes naturais, e o preparo dos alimentos é feito com lenha. O casal também cultiva pequenas hortas protegidas por muros de pedra, onde planta batatas, milho e abóbora para complementar a alimentação.

Além do trabalho nas hortas e do pastoreio, há desafios ligados ao ambiente. A presença de pumas pode ameaçar os animais criados pela família, tornando a proteção do rebanho uma preocupação constante.