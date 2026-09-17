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Júpiter em Leão acende a luz para 4 signos hoje (17 de setembro), e abundância pode chegar por caminhos inesperados

O trânsito, que segue até julho de 2027, favorece confiança, criatividade, liderança e novas oportunidades para esses signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:00

Júpiter e signos
Júpiter e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Júpiter está em Leão desde 30 de junho de 2026 e permanece no signo até 26 de julho de 2027. Na astrologia, esse trânsito está associado à expansão da criatividade, da autoconfiança, da liderança e da capacidade de ganhar visibilidade.

Nesta quinta-feira (17), esse movimento ganha um significado especial para quatro signos. A ideia não é esperar que dinheiro ou sorte apareçam magicamente, mas perceber onde já existem recursos, talentos e oportunidades que podem ser ampliados.

Para Touro, Leão, Escorpião e Aquário, a abundância pode aparecer quando eles deixam de diminuir o próprio potencial e passam a valorizar mais aquilo que têm para oferecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Touro

Touro pode encontrar hoje sinais de que a vida doméstica e familiar está entrando em uma fase mais gostosa. Júpiter em Leão amplia justamente esse setor e pode fazer com que pequenas mudanças dentro de casa tenham um impacto maior no bem-estar.

A sensação de abundância pode aparecer de maneiras bastante concretas: uma aproximação entre familiares, um ambiente mais acolhedor ou até a chegada de uma nova pessoa ou animal à família. Mais do que grandes acontecimentos, o que importa é perceber o valor daquilo que já torna sua casa um lugar especial.

Esse também é um bom momento para investir em conforto sem transformar isso em exagero. Organizar a casa, recuperar um espaço de que você gosta ou simplesmente aproveitar melhor o próprio lar pode trazer uma sensação genuína de satisfação.

Dica cósmica: cuide do seu espaço e das pessoas que fazem você se sentir em casa. A abundância também mora nesses detalhes.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Leão

Leão está no centro dessa história. Com Júpiter passando pelo seu signo, existe um convite para assumir mais confiança na própria identidade e parar de esconder talentos que poderiam abrir novas portas.

Hoje, quanto mais você agir de acordo com aquilo que realmente valoriza, mais fácil pode ser perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Isso pode envolver trabalho, projetos pessoais, criatividade ou simplesmente uma mudança na maneira como você se apresenta ao mundo.

O ponto não é tentar impressionar todo mundo. É reconhecer o próprio potencial e direcionar energia para aquilo que realmente deseja desenvolver. Júpiter em Leão permanece até julho de 2027, então essa é uma história de longo prazo, não de um único dia.

Dica cósmica: pare de esperar autorização para mostrar o que você sabe fazer. Dê espaço para seus talentos aparecerem.

Comidas que são a cara de Leão

Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Leão: Drink de Verão com frutas amarelas e espumante - O Sol é seu regente, então cores douradas e o borbulhar do espumante combinam com sua aura festiva. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Leão: Ovos Benedict com salmão defumado - O café da manhã dos hotéis de luxo, sofisticado e visualmente perfeito. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Leão: Cappuccino com arte na espuma e pó de ouro comestível - Leão adora o que é exclusivo, luxuoso e visualmente impactante. por Imagem gerada por IA
Junk food de Leão: Batata frita com Trufas e Parmesão ralado na hora - Se é para ser "junk", que tenha um toque de sofisticação e ingredientes premium. por Imagem gerada por IA
Almoço de Leão: Risoto de Açafrão com medalhão de filé mignon - A cor amarela vibrante (ouro) e a carne nobre representam o poder do "rei". por Imagem gerada por IA
Petisco de Leão: Camarões empanados com molho agridoce - Um petisco sofisticado, com porte de realeza e sabor marcante. por Imagem gerada por IA
Fruta de Leão: Manga Palmer fatiada de forma artística - Uma fruta solar, suculenta, de cor vibrante e sabor tropical intenso. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Leão: Burger de Ouro (com pão brioche amanteigado e queijo suíço) - Um hambúrguer alto, imponente e com ingredientes selecionados. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Leão: Grand Gateau com sorvete - Uma sobremesa exagerada, alta e majestosa, feita para ser o centro das atenções. por Imagem gerada por IA
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Pizza de Leão: Pizza Gourmet de Presunto de Parma e Figos - Ingredientes caros e uma combinação audaciosa que se destaca em qualquer mesa. por Imagem gerada por IA

Escorpião

Escorpião pode perceber uma movimentação interessante na carreira. Júpiter em Leão favorece temas ligados à visibilidade e ao reconhecimento, e isso pode colocar seu trabalho diante de pessoas capazes de abrir novos caminhos.

Uma responsabilidade maior, uma conversa profissional ou uma oportunidade de mostrar competência pode funcionar como ponto de partida. Mas existe uma condição: usar sua influência de maneira inteligente.

Em vez de concentrar toda a energia em provar que é melhor do que alguém, Escorpião pode ganhar mais ao compartilhar conhecimento, apoiar pessoas e criar alianças. O crescimento profissional tende a ser mais interessante quando não acontece de forma isolada.

Dica cósmica: use sua força para abrir portas também para outras pessoas. Boas alianças podem ampliar seu próprio caminho.

Comidas que são a cara de Escorpião

Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Escorpião: Café Árabe com especiarias e cardamomo - Um café denso e aromático que envolve os sentidos com mistério. por Imagem gerada por IA
Petisco de Escorpião: Figos recheados com Gorgonzola e Presunto Cru - Sabores fortes e uma combinação visceral que não passa despercebida. por Imagem gerada por IA
Almoço de Escorpião: Risoto de Vinho Tinto com Cogumelos Porcini - Um prato de cor bordô rica, sabor terroso e textura envolvente. por Imagem gerada por IA
Pizza de Escorpião: Pizza de Lombo Defumado com Geleia de Amora - O contraste perfeito entre o defumado intenso e a doçura da fruta. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Escorpião: Fondue de Chocolate Amargo com Morangos - O contraste entre o doce intenso e o vermelho vibrante da paixão. por Imagem gerada por IA
Junk food de Escorpião: Batata Frita com Molho de Alho Negro - O clássico com um toque exótico e visualmente sofisticado. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Escorpião: Drink de Frutas Negras (Amora e Mirtilo) - Cores profundas e atraentes que representam o magnetismo do signo. por Imagem gerada por IA
Fruta de Escorpião: Cerejas Negras - Suculentas, brilhantes e com uma cor que transborda intensidade. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Escorpião: Shakshuka (Ovos em molho de tomate picante) - Vermelho vivo e especiarias que trazem energia logo cedo. por Imagem gerada por IA
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Sanduíche de Escorpião: Burger de Pão Australiano com Cebola Roxa - O pão escuro com recheio suculento e sabores marcantes. por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode descobrir que uma das melhores fontes de abundância está nas próprias relações. Júpiter em Leão movimenta o campo das parcerias e pode estimular conexões mais generosas, colaborativas e produtivas.

Hoje, prestar atenção ao que acontece com uma pessoa próxima pode fazer diferença. Uma conversa, uma ajuda oferecida ou um projeto desenvolvido em conjunto pode revelar uma possibilidade que você não enxergaria sozinho.

Isso vale tanto para relacionamentos afetivos quanto para amizades e parcerias profissionais. Nem toda oportunidade chega com aparência de oportunidade. Às vezes, ela começa simplesmente com alguém disposto a caminhar ao seu lado.

Dica cósmica: não tente fazer tudo sozinho. Uma parceria bem escolhida pode levar você mais longe.

Comidas que são a cara de Aquário

Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA
Petisco de Aquário: Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta - Um clássico moderno brasileiro que revolucionou o conceito de petisco de bar com sua textura única. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Aquário: Toast de Pão de Queijo com recheios variados - Pegar o pão de queijo tradicional e transformá-lo em uma base de sanduíche aberto e moderno. por Imagem gerada por IA
Pizza de Aquário: Pizza de Shimeji com Alho-Poró - Fugindo dos sabores tradicionais com ingredientes que trazem uma estética moderna e sabor diferenciado. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Aquário: Hambúrguer de Falafel com Molho de Manga - Uma fusão cultural e vegetariana que é moderna, colorida e cheia de sabor. por Imagem gerada por IA
Café de Aquário: Café com Tônico de Alecrim e Laranja - Uma mistura gelada com café quente ou um preparo nada óbvio que desafia o paladar tradicional. por Imagem gerada por IA
Junk food de Aquário: Coxinha de Jaca desfiada - A maior paixão nacional reinventada com um recheio inusitado que gera conversa (bem a cara de Aquário). por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Aquário: Sorvete de Manjericão ou Ervas com Calda de Frutas - O uso de ingredientes salgados em sobremesas, criando uma experiência sensorial nova. por Imagem gerada por IA
Bebida fria de Aquário: Soda Italiana de Jabuticaba com Manjericão - O uso de uma fruta super brasileira em uma combinação moderna, refrescante e visualmente autêntica. por Imagem gerada por IA
Fruta de Aquário: Caju com Sal e Especiarias - Uma fruta exótica em formato e sabor, servida de um jeito que realça sua complexidade. por Imagem gerada por IA
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Almoço de Aquário: Moqueca de Peixe e Camarão - Um clássico brasileiro que celebra a mistura de ingredientes e a coletividade, servido em uma apresentação vibrante e autêntica. por Imagem gerada por IA

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