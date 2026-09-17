ASTROLOGIA

Júpiter em Leão acende a luz para 4 signos hoje (17 de setembro), e abundância pode chegar por caminhos inesperados

O trânsito, que segue até julho de 2027, favorece confiança, criatividade, liderança e novas oportunidades para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11:00

Júpiter e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Júpiter está em Leão desde 30 de junho de 2026 e permanece no signo até 26 de julho de 2027. Na astrologia, esse trânsito está associado à expansão da criatividade, da autoconfiança, da liderança e da capacidade de ganhar visibilidade.

Nesta quinta-feira (17), esse movimento ganha um significado especial para quatro signos. A ideia não é esperar que dinheiro ou sorte apareçam magicamente, mas perceber onde já existem recursos, talentos e oportunidades que podem ser ampliados.

Para Touro, Leão, Escorpião e Aquário, a abundância pode aparecer quando eles deixam de diminuir o próprio potencial e passam a valorizar mais aquilo que têm para oferecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro

Touro pode encontrar hoje sinais de que a vida doméstica e familiar está entrando em uma fase mais gostosa. Júpiter em Leão amplia justamente esse setor e pode fazer com que pequenas mudanças dentro de casa tenham um impacto maior no bem-estar.

A sensação de abundância pode aparecer de maneiras bastante concretas: uma aproximação entre familiares, um ambiente mais acolhedor ou até a chegada de uma nova pessoa ou animal à família. Mais do que grandes acontecimentos, o que importa é perceber o valor daquilo que já torna sua casa um lugar especial.

Esse também é um bom momento para investir em conforto sem transformar isso em exagero. Organizar a casa, recuperar um espaço de que você gosta ou simplesmente aproveitar melhor o próprio lar pode trazer uma sensação genuína de satisfação.

Dica cósmica: cuide do seu espaço e das pessoas que fazem você se sentir em casa. A abundância também mora nesses detalhes.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leão está no centro dessa história. Com Júpiter passando pelo seu signo, existe um convite para assumir mais confiança na própria identidade e parar de esconder talentos que poderiam abrir novas portas.

Hoje, quanto mais você agir de acordo com aquilo que realmente valoriza, mais fácil pode ser perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Isso pode envolver trabalho, projetos pessoais, criatividade ou simplesmente uma mudança na maneira como você se apresenta ao mundo.

O ponto não é tentar impressionar todo mundo. É reconhecer o próprio potencial e direcionar energia para aquilo que realmente deseja desenvolver. Júpiter em Leão permanece até julho de 2027, então essa é uma história de longo prazo, não de um único dia.

Dica cósmica: pare de esperar autorização para mostrar o que você sabe fazer. Dê espaço para seus talentos aparecerem.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Escorpião

Escorpião pode perceber uma movimentação interessante na carreira. Júpiter em Leão favorece temas ligados à visibilidade e ao reconhecimento, e isso pode colocar seu trabalho diante de pessoas capazes de abrir novos caminhos.

Uma responsabilidade maior, uma conversa profissional ou uma oportunidade de mostrar competência pode funcionar como ponto de partida. Mas existe uma condição: usar sua influência de maneira inteligente.

Em vez de concentrar toda a energia em provar que é melhor do que alguém, Escorpião pode ganhar mais ao compartilhar conhecimento, apoiar pessoas e criar alianças. O crescimento profissional tende a ser mais interessante quando não acontece de forma isolada.

Dica cósmica: use sua força para abrir portas também para outras pessoas. Boas alianças podem ampliar seu próprio caminho.

Comidas que são a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquário pode descobrir que uma das melhores fontes de abundância está nas próprias relações. Júpiter em Leão movimenta o campo das parcerias e pode estimular conexões mais generosas, colaborativas e produtivas.

Hoje, prestar atenção ao que acontece com uma pessoa próxima pode fazer diferença. Uma conversa, uma ajuda oferecida ou um projeto desenvolvido em conjunto pode revelar uma possibilidade que você não enxergaria sozinho.

Isso vale tanto para relacionamentos afetivos quanto para amizades e parcerias profissionais. Nem toda oportunidade chega com aparência de oportunidade. Às vezes, ela começa simplesmente com alguém disposto a caminhar ao seu lado.

Dica cósmica: não tente fazer tudo sozinho. Uma parceria bem escolhida pode levar você mais longe.