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Justiça condena Gusttavo Lima por expulsar mulher de show de Réveillon; saiba detalhes

Virginia Nogueira teria sido expulsa após ‘fazer o L’ no público durante show em Fortaleza

Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 18:43

Gusttavo Lima Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Nogueira, uma fã que alegou ter sido expulsa pelo cantor Gusttavo Lima, após fazer o símbolo de ‘L’ com as mãos, que simboliza o nome de Lula, que disputa o posto de presidente da república do Brasil, em um show de Réveillon em Fortaleza (CE), foi indenizada em R$ 5 mil pelo artista. A decisão foi proferida na quarta-feira (30) pelo Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI).

O caso aconteceu na virada de 2022 para 2023. De acordo com o processo, o episódio começou após Gusttavo Lima fazer comentários políticos em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o Metrópoles. Em resposta, Virginia, que estava em público, fez o ‘L’ com uma das mãos, em referência ao presidente Lula.

Gusttavo Lima 1 de 12

Então, Gusttavo Lima usou o microfone do palco para constrangê-la e pedir que ela fosse retirada do evento, sob acusação de ter jogado uma garrafa de água no palco. O momento viralizou nas redes sociais.