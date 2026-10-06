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Justiça condena Gusttavo Lima por expulsar mulher de show de Réveillon; saiba detalhes

Virginia Nogueira teria sido expulsa após ‘fazer o L’ no público durante show em Fortaleza

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 18:43

Gusttavo Lima
Gusttavo Lima Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia Nogueira, uma fã que alegou ter sido expulsa pelo cantor Gusttavo Lima, após fazer o símbolo de ‘L’ com as mãos, que simboliza o nome de Lula, que disputa o posto de presidente da república do Brasil, em um show de Réveillon em Fortaleza (CE), foi indenizada em R$ 5 mil pelo artista. A decisão foi proferida na quarta-feira (30) pelo Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI).

O caso aconteceu na virada de 2022 para 2023. De acordo com o processo, o episódio começou após Gusttavo Lima fazer comentários políticos em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo o Metrópoles. Em resposta, Virginia, que estava em público, fez o ‘L’ com uma das mãos, em referência ao presidente Lula.

Gusttavo Lima

Gusttavo Lima por Reprodução | Redes Sociais
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Então, Gusttavo Lima usou o microfone do palco para constrangê-la e pedir que ela fosse retirada do evento, sob acusação de ter jogado uma garrafa de água no palco. O momento viralizou nas redes sociais.

“Pode tirar do evento. Você jogou água em mim, uma, duas, três vezes. Estou tratando você com maior carinho. Isso é sacanagem o que você está fazendo. Pode tirar ela do evento. Se você quiser seu ingresso de volta, eu te pago. Eu vim aqui para cantar, fazer alegria, e a pessoa está jogando bebida”, disse o cantor na ocasião.

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