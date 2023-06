Justiça decreta prisão temporária de suspeitos da morte do ator Jeff Machado

O Tribunal de Justiça do Rio aceitou os pedidos de prisão temporária da Polícia e do Ministério Público para prender Bruno de Souza e Jeander da Silva Braga, suspeitos de matar e enterrar Jeff Machado.



Eles foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ambos confessaram participação na morte do ator, mas apenas confessaram ocultar o corpo. Eles dizem que uma terceira pessoa foi o mandante.