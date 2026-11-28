DÍVIDA MILIONÁRIA

Justiça determina apreensão de lancha de R$ 14 milhões de Rodrigo Bocardi por dívida de empresa

Jornalista é sócio de produtora que acumula dívida superior a R$ 20 milhões, considerando os encargos

Heider Sacramento

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 11:10

Lancha de Rodrigo Bocardi foi oferecida como garantia de pagamento de dívida empresarial Crédito: Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a busca e apreensão de uma lancha de luxo de Rodrigo Bocardi, avaliada em R$ 14 milhões. A embarcação, que está atracada em Paraty, no litoral fluminense, foi apresentada como garantia de pagamento de uma dívida da Digital 720 Ltda., empresa da qual o jornalista é sócio.

A ação foi movida pela Leve Investimentos S.A., que cobra da produtora de filmes publicitários uma dívida de R$ 17.099.602. Com a incidência dos encargos, o montante ultrapassa os R$ 20 milhões.

Rodrigo Bocardi 1 de 23

Segundo informações do portal LeoDias, a dívida teve origem em quatro notas fiscais emitidas em dezembro de 2025. A embarcação de luxo foi incluída no contrato como garantia de pagamento.

Em julho deste ano, as duas empresas firmaram um acordo para a quitação do débito. A companhia da qual Bocardi é sócio chegou a pagar as duas primeiras parcelas, mas deixou de cumprir o pagamento de outras duas prestações de R$ 500 mil, com vencimento em agosto.

O descumprimento do acordo levou ao seu cancelamento e à adoção de medidas judiciais para a recuperação dos valores.