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Heider Sacramento
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 11:10
A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a busca e apreensão de uma lancha de luxo de Rodrigo Bocardi, avaliada em R$ 14 milhões. A embarcação, que está atracada em Paraty, no litoral fluminense, foi apresentada como garantia de pagamento de uma dívida da Digital 720 Ltda., empresa da qual o jornalista é sócio.
A ação foi movida pela Leve Investimentos S.A., que cobra da produtora de filmes publicitários uma dívida de R$ 17.099.602. Com a incidência dos encargos, o montante ultrapassa os R$ 20 milhões.
Rodrigo Bocardi
Segundo informações do portal LeoDias, a dívida teve origem em quatro notas fiscais emitidas em dezembro de 2025. A embarcação de luxo foi incluída no contrato como garantia de pagamento.
Em julho deste ano, as duas empresas firmaram um acordo para a quitação do débito. A companhia da qual Bocardi é sócio chegou a pagar as duas primeiras parcelas, mas deixou de cumprir o pagamento de outras duas prestações de R$ 500 mil, com vencimento em agosto.
O descumprimento do acordo levou ao seu cancelamento e à adoção de medidas judiciais para a recuperação dos valores.
A Digital 720 Ltda. atua no mercado de produção de filmes publicitários desde 2017.