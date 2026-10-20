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Justiça determina penhora de créditos de Belo em R$ 284 mil após dívida com advogado

Advogado teria solicitado a penhora no rosto dos autos, mecanismo que permite reservar valores discutidos em processo para garantir o pagamento de uma dívida cobrada em outro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 20:26

Cantor Belo
Cantor Belo Crédito: Reprodução | Instagram

Uma decisão judicial determinou a penhora de créditos do cantor Belo em outro processo em meio a uma batalha judicial envolvendo o artista e uma dívida de honorários advocatícios.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, o processo pode viabilizar o pagamento de aproximadamente R$ 283,5 mil cobrados pelo advogado Marcelo Epifanio Rodrigues Passos.

Cantor Belo

Belo por Reprodução
Cantor Belo por Divulgação
Belo por Divulgação
Cantor Belo por SBT
Belo por Divulgação
Tatá Werneck e Belo por Reprodução
Belo e Rayane estão o cruzeiro "Belo em Alto Mar" por Reprodução / Redes Sociais
Belo e Gracyanne estavam juntos há 16 anos por Reprodução
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Belo por Reprodução

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O advogado teria solicitado a penhora no rosto dos autos, mecanismo que permite reservar valores discutidos em processo para garantir o pagamento de uma dívida cobrada em outro.

Ainda de acordo com a matéria, Marcelo apresentou um novo cálculo que inicialmente era de R$ 224 mil, e formulou o pedido para reservar parte dos valores que Belo tem a receber em outra ação judicial, em tramitação na 34ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. Os créditos são relacionados ao depósito de receitas e royalties referentes à obra do pagodeiro.

De acordo com Fábia Oliveira, o profissional deseja que seu crédito tenha preferência em relação a outras cobranças contra o cantor, pois os valores dizem respeito a honorários advocatícios, que tem natureza alimentar, ou seja, são considerados essenciais ao sustento do profissional e de sua família.

Belo foi acionado judicialmente no dia 6 de fevereiro por Marcelo Epifanio Rodrigues Passos, que teria sido contratado pelo cantor em 2019 para representá-lo na disputa movida pelo jogador de futebol Denilson, relacionada a aquisição do grupo de pagode Soweto.

Na época, a dívida de Belo com Denilson girava em torno de R$ 8 milhões, mas foi reduzida para R$ 2,7 milhões após as negociações.

Apesar do trabalho que afirma ter realizado para viabilizar o acordo, Marcelo alega que não recebeu os valores combinados. Por isso, recorreu à Justiça para cobrar os honorários, inicialmente estimados em aproximadamente R$ 224 mil e agora atualizados para cerca de R$ 283,5 mil.

O profissional alega que seus honorários foram calculados com base na redução da dívida do cantor, resultado que, de acordo com ele, aconteceu em três frentes distintas após serviços prestados.

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Belo

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