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Justiça determina que supermercado libere funcionários para votar após denúncia de impedimento no 1º turno na Bahia

Decisão atinge unidades do Total Atacado em Salvador e Lauro de Freitas; empresa poderá pagar multa de R$ 50 mil por dia, por obrigação descumprida e por estabelecimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 17:09

Total Atacado
Total Atacado Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho determinou que a rede de supermercados Total Atacado garanta a liberação de todos os funcionários escalados para trabalhar neste domingo (25), durante o segundo turno das eleições de 2026. A medida foi adotada após o Ministério Público do Trabalho (MPT) receber uma denúncia de que empregados da empresa teriam sido impedidos de votar no primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

A decisão liminar foi concedida pela 20ª Vara do Trabalho de Salvador e abrange os estabelecimentos da Comercial de Alimentos Gilmar Atacado, responsável pela rede Total Atacado, localizados em Salvador e Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.

Bahia: Eleições 2026 em números

Eleições em números por Arte/CORREIO
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Segundo a denúncia encaminhada ao MPT, a empresa não teria organizado uma escala de revezamento para permitir que os trabalhadores deixassem seus postos e comparecessem às seções eleitorais durante o primeiro turno.

Para evitar que a situação se repita, a Justiça determinou a elaboração imediata de uma escala específica para o domingo de votação. O documento deverá assegurar tempo suficiente para que cada funcionário exerça o direito ao voto, sem prejuízo decorrente de suas obrigações profissionais.

A escala também precisará ser amplamente divulgada. A determinação estabelece que as informações sejam disponibilizadas em locais visíveis dentro dos estabelecimentos, nos canais internos de comunicação e nos meios eletrônicos utilizados pela empresa.

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A decisão prevê multa diária de R$ 50 mil por obrigação descumprida e por estabelecimento, caso haja desrespeito injustificado às determinações judiciais.

Empresa terá que apresentar relação de funcionários

Além de organizar o revezamento, o Total Atacado deverá encaminhar à Justiça do Trabalho e ao MPT, no prazo de 48 horas após a intimação, a relação completa dos empregados convocados para trabalhar no dia 25 de outubro, com nome, endereço, telefone e e-mail dos trabalhadores escalados para o segundo turno.

Outra determinação proíbe a empresa de criar obstáculos ao exercício do voto, independentemente do motivo apresentado. 

A liminar também impede qualquer prática de constrangimento, intimidação, discriminação ou retaliação relacionada às preferências políticas dos funcionários. O texto judicial proíbe expressamente atitudes que possam representar influência, direcionamento, induzimento ou coação sobre as escolhas eleitorais dos trabalhadores.

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A medida tem caráter de urgência e busca assegurar que o funcionamento dos supermercados durante o domingo não comprometa o direito dos empregados de participar da votação.

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (25), quando os brasileiros voltarão às urnas para escolher o presidente da República.

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