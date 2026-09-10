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Justiça libera reforma, mas guitarrista do Tihuana teme novo desabamento em briga de vizinhos com Simone Mendes

Léo Stuart foi autorizado pela Justiça a bancar os reparos e cobrar os valores no processo, mas diz esperar solução para drenagem

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:01

Guitarrista do Tihuana teme novo desabamento em imóvel envolvido em disputa com Simone Mendes. Crédito: Reprodução

O guitarrista Léo Stuart, da banda Tihuana, ganhou autorização da Justiça para reconstruir por conta própria as áreas de seu imóvel atingidas por um desabamento, mas ainda não colocou a obra em prática. O motivo é o receio de que o problema volte a acontecer.

O caso envolve uma obra ligada a Simone Mendes e começou após um desabamento registrado em novembro de 2024. Agora, segundo o advogado do músico, a preocupação está relacionada ao escoamento da água no terreno vizinho.

“Havia e há um receio. A gente sabe que ainda não foi feita a drenagem e a passagem de águas pluviais na obra dela. Então, vamos imaginar: a gente refaz o muro, vem uma chuva forte e desaba de novo? Essa é a preocupação”, afirmou o representante de Léo à coluna do jornalista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

Mansão de Simone Mendes 1 de 20

A autorização para que o guitarrista faça os reparos foi concedida pela 2ª Vara Cível de Barueri, na Grande São Paulo. Pela decisão, caso a determinação anterior não seja cumprida, ele pode assumir os custos da reconstrução e apresentar posteriormente os comprovantes no processo para solicitar o ressarcimento.

Entenda a disputa

O processo começou depois que parte da estrutura do imóvel de Léo foi atingida pelo desabamento. A Justiça determinou a interrupção da obra relacionada à propriedade de Simone, além da reconstrução dos muros e de outras áreas danificadas e da retirada dos entulhos.

Também foi estabelecida uma multa diária de R$ 2 mil, limitada a R$ 200 mil, em caso de descumprimento da determinação.

Os representantes do guitarrista posteriormente alegaram que a ordem não teria sido cumprida integralmente e chegaram a solicitar o aumento da multa. A alegação, porém, faz parte da manifestação da defesa de Léo e não representa uma conclusão definitiva da Justiça de que Simone tenha descumprido voluntariamente a decisão.

Do outro lado, os advogados da cantora afirmam que existem dificuldades técnicas para executar os reparos da maneira determinada. A defesa argumentou que seriam necessários documentos como projeto, planta e memorial descritivo da estrutura que existia anteriormente.

Simone chegou a recorrer da decisão, mas o pedido foi rejeitado por unanimidade pela 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em abril deste ano.