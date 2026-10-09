NA LUTA

Justiça reconhece que viúva tinha união com Erasmo Carlos após ver post em rede social, mas deixa ela sem herança; entenda motivo

Fernanda Passos tentava comprovar que vivia em união estável com o artista desde 2010; decisão considerou uma publicação feita pelo próprio músico antes de sua morte

Fernanda Varela

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:09

Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves posa com flor na boca em meio a briga com herdeiros do cantor Crédito: Reprodução

A disputa pela herança de Erasmo Carlos, morto em novembro de 2022, ganhou um novo capítulo. A Justiça do Rio de Janeiro reconheceu que Fernanda Passos, viúva do cantor, viveu em união estável com ele antes do casamento civil. Apesar da decisão favorável nesse ponto, ela não conseguiu o reconhecimento do direito à metade dos bens e investimentos do artista.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Valmir Moratelli, da coluna Veja Gente, a Justiça estabeleceu que a união estável começou em junho de 2016 e terminou em janeiro de 2019, quando o casal oficializou o casamento.

Fernanda, no entanto, defendia que o relacionamento já tinha características de união estável desde 2010. Ela argumentou que a relação era pública, duradoura e marcada pela intenção de constituir uma família.

Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos 1 de 11

Para determinar quando a convivência passou a ser considerada uma união estável, o juiz levou em conta uma publicação feita pelo próprio Erasmo Carlos nas redes sociais, em 6 de janeiro de 2019, um dia depois da cerimônia civil. "Após 7 anos de beijinhos e carinhos sem ter fim e mais 2 de maravilhosa convivência, me casei ontem no civil com minha adorada Fernanda", escreveu o cantor na ocasião.

Na interpretação do magistrado, a mensagem indicava que o casal havia passado um período de namoro antes de iniciar a convivência caracterizada juridicamente como união estável.

A definição da data teve consequências importantes para a divisão do patrimônio. Isso porque Erasmo Carlos já tinha mais de 70 anos quando a união reconhecida pela Justiça começou.

Pela legislação brasileira, relacionamentos iniciados após essa idade estão, em regra, sujeitos ao regime de separação obrigatória de bens. Nesse regime, o reconhecimento da união estável não garante automaticamente ao companheiro o direito à metade do patrimônio. Com base nesse entendimento, o juiz rejeitou o pedido de Fernanda para receber metade dos bens e investimentos do cantor.

A decisão, entretanto, não significa necessariamente que a viúva esteja impedida de receber qualquer valor da herança. A questão da meação, que corresponde à divisão de bens do casal, é diferente dos eventuais direitos sucessórios, que dependem das circunstâncias do caso e das decisões no inventário.



A disputa judicial envolve também Leonardo Esteves e Gil Esteves, filhos de Erasmo Carlos. Em agosto de 2026, os dois questionaram movimentações bancárias que, juntas, somariam R$ 345 mil. Entre elas, segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, estavam uma transferência de R$ 300 mil realizada no dia da morte do artista e outra operação de R$ 45 mil. Os filhos solicitaram que as movimentações fossem investigadas. O questionamento, por si só, não comprova a existência de irregularidades.

Outro episódio envolvendo o patrimônio do músico veio à tona em setembro, quando foi noticiado o desaparecimento de uma minuta de testamento que teria sido preparada por Erasmo antes de morrer, mas que não chegou a ser formalizada em cartório. Na ocasião, nenhuma das partes envolvidas afirmou saber onde o documento estava.

Erasmo Carlos morreu em 22 de novembro de 2022, aos 81 anos. Conhecido como Tremendão, o cantor marcou a história da música brasileira, especialmente por sua parceria com Roberto Carlos e pela participação no movimento da Jovem Guarda.