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Karina Zeviani morreu de quê? Ex-The Voice Brasil lutava contra câncer há dois anos

Quadro de saúde havia piorado nos últimos meses com infecções graves

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:10

Karina Zeviani   Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora e compositora Karina Zeviani, que ganhou o coração do público na nona temporada do The Voice Brasil, morreu nesta quinta-feira (1), aos 51 anos. Embora a causa oficial da morte não tenha sido divulgada pela família, a artista lidava com um diagnóstico de câncer de mama há cerca de dois anos e vinha sofrendo com complicações da doença. O velório e a despedida acontecem nesta sexta-feira (2), das 9h às 17h, em Jaboticabal, no interior de São Paulo.

Karina Zeviani

Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Zeviani abriu os shows de David Byrne (ex-líder do Talking Heads) no Brasil em 2018 por Reprodução/Redes sociais
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
A atriz Luana Piovani e Karina Zeviani são amigas desde os 15 anos por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani atualmente e no The Voice Brasil por Reprodução/Instagram e TV Globo
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani no The Voice Brasil por TV Globo/Reprodução
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
Karina Zeviani no The Voice Brasil e atualmente por TV Globo e Reprodução/Instagram
A cantora Karina Zeviani por Divulgação
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Karina Zeviani por Reprodução/Instagram

O estado de saúde da paulista piorou de forma drástica recentemente. O tumor avançou e acabou atingindo o fígado da artista, o que gerou uma série de respostas severas do organismo. Na reta final do tratamento, Karina enfrentou quadros graves de infecção e uma anemia profunda, precisando inclusive passar por transfusões de sangue.

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Muito antes de emocionar os jurados na televisão aberta, a cantora já construía um currículo musical de peso no exterior. A trajetória internacional decolou em 2005, quando ela assumiu os vocais da banda norte-americana Thievery Corporation. Três anos depois, em 2008, fez parte do projeto francês Nouvelle Vague.

Após anos rodando o mundo com turnês, dividindo seu tempo entre a Europa e os Estados Unidos, Karina retornou ao Brasil em 2012, com o lançamento de seu primeiro disco, batizado de 'Amor Inventado'. Já a fama nacional aconteceu em 2020, quando ela subiu ao palco das audições às cegas da TV Globo.

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Tags:

Cantora Morre Morte the Voice Brasil Ex-the Voice Karina Zeviani

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