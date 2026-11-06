Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Karoline Lima anuncia término do noivado com Léo Pereira: ‘Chato pra c***”

Influenciadora abriu o jogo sobre fim do noivado e disse que foi ela quem pôs um ponto final

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 15:53

Karoline Lima e Léo Pereira terminaram o noivado após quatro meses
Karoline Lima e Léo Pereira terminaram o noivado após quatro meses Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Karoline Lima confirmou o fim do noivado com Léo Pereira na tarde desta sexta-feira (6), por meio das redes sociais.

Segundo Karoline, ela quem decidiu terminar o relacionamento por não atender às suas expectativas. "Sim, acabei meu relacionamento. Durante todo esse tempo que a gente voltou, eu decidi não expor mais. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Vergonha de ficar aqui falando que a gente terminou, voltou. Esse vai e volta, esse ‘tá certo ou não tá certo’ é chato pra c*", começou ela.

Karoline Lima e Léo Pereira anunciam noivado

Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram o noivado nas redes sociais e exibiram as alianças em um ensaio romântico por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram o noivado nas redes sociais e exibiram as alianças em um ensaio romântico por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram o noivado nas redes sociais e exibiram as alianças em um ensaio romântico por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram o noivado nas redes sociais e exibiram as alianças em um ensaio romântico por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram o noivado nas redes sociais e exibiram as alianças em um ensaio romântico por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram o noivado nas redes sociais e exibiram as alianças em um ensaio romântico por Reprodução/Instagram
1 de 6
Karoline Lima e Léo Pereira anunciaram o noivado nas redes sociais e exibiram as alianças em um ensaio romântico por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Xuxa sai em defesa de João Lucas após marido de Sasha sofrer homofobia nas redes sociais: ‘Menos preconceito’

Xuxa sai em defesa de João Lucas após marido de Sasha sofrer homofobia nas redes sociais: ‘Menos preconceito’

Imagem - Longe da TV, Ângelo Paes Leme leva vida tranquila em casa ao lado de floresta

Longe da TV, Ângelo Paes Leme leva vida tranquila em casa ao lado de floresta

Imagem - Erika Januza, atriz de ‘A Nobreza do Amor’, abre o jogo sobre Arlindinho: ‘Desrespeitoso’

Erika Januza, atriz de ‘A Nobreza do Amor’, abre o jogo sobre Arlindinho: ‘Desrespeitoso’

"Não estava mais dando certo, eu não estava mais tendo minhas expectativas supridas. Eu queria muito mais do que estava sendo oferecido para mim, e o que aconteceu foi que eu me retirei, gente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer quando algo não é suficiente para a gente”, continuou a influenciadora.

Karolina ainda afastou qualquer especulação sobre traição por parte do jogador do Flamengo. "E não existiu traição, não existiu nenhuma briga calorosa, como estão dizendo na internet. O que existiu foi uma mulher muito paciente tentando conversar, resolver as coisas. Só que quando não é suficiente, o que você faz é se retirar".

A mãe de Cecília finalizou dizendo que, mesmo após o término, o anel continua com ela, fazendo referência à polêmica vivida por Marina Ruy Barbosa.

"Vocês acham que eu vou devolver o anel, igual estão fazendo um inferno na vida da Marina Ruy Barbosa? Eu não vou devolver o anel, não. O anel está bem guardado ali. Vai ficar por aqui mesmo, tá bom?"

Tags:

Karoline Lima E léo Pereira

Mais recentes

Imagem - Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (07), prefeito, coronel e padre tentam decidir destino de Roque

Roque Santeiro: no capítulo deste sábado (07), prefeito, coronel e padre tentam decidir destino de Roque
Imagem - Xuxa sai em defesa de João Lucas após marido de Sasha sofrer homofobia nas redes sociais: ‘Menos preconceito’

Xuxa sai em defesa de João Lucas após marido de Sasha sofrer homofobia nas redes sociais: ‘Menos preconceito’
Imagem - Suco verde docinho e refrescante: aprenda o jeito certo de bater para não precisar coar nem pôr açúcar

Suco verde docinho e refrescante: aprenda o jeito certo de bater para não precisar coar nem pôr açúcar