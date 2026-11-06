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Karoline Lima anuncia término do noivado com Léo Pereira: ‘Chato pra c***”

Influenciadora abriu o jogo sobre fim do noivado e disse que foi ela quem pôs um ponto final

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 15:53

Karoline Lima e Léo Pereira terminaram o noivado após quatro meses Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Karoline Lima confirmou o fim do noivado com Léo Pereira na tarde desta sexta-feira (6), por meio das redes sociais.

Segundo Karoline, ela quem decidiu terminar o relacionamento por não atender às suas expectativas. "Sim, acabei meu relacionamento. Durante todo esse tempo que a gente voltou, eu decidi não expor mais. Por quê? Porque eu tenho vergonha. Vergonha de ficar aqui falando que a gente terminou, voltou. Esse vai e volta, esse ‘tá certo ou não tá certo’ é chato pra c*", começou ela.

Karoline Lima e Léo Pereira anunciam noivado 1 de 6

"Não estava mais dando certo, eu não estava mais tendo minhas expectativas supridas. Eu queria muito mais do que estava sendo oferecido para mim, e o que aconteceu foi que eu me retirei, gente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer quando algo não é suficiente para a gente”, continuou a influenciadora.

Karolina ainda afastou qualquer especulação sobre traição por parte do jogador do Flamengo. "E não existiu traição, não existiu nenhuma briga calorosa, como estão dizendo na internet. O que existiu foi uma mulher muito paciente tentando conversar, resolver as coisas. Só que quando não é suficiente, o que você faz é se retirar".

A mãe de Cecília finalizou dizendo que, mesmo após o término, o anel continua com ela, fazendo referência à polêmica vivida por Marina Ruy Barbosa.