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Karoline Lima publica registros em Salvador após flagra com empresário baiano

Influenciadora visitou pontos turísticos da capital baiana, mas o que chamou a atenção dos seguidores foi a suspeita de que ela estaria acompanhada de Felipe Aranda

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16:58

Karoline Lima curte dias em Salvador em meio a rumores de romance com baiano
Karoline Lima curte dias em Salvador em meio a rumores de romance com baiano Crédito: Reprodução/Instagram

Em meio a rumores de um romance com um empresário baiano, Karoline Lima publicou, nesta quinta-feira (12), registros dos dias que passou em Salvador. A influenciadora, que está solteira desde o término do noivado com o jogador Léo Pereira, anunciado na última sexta-feira (6), foi vista recentemente caminhando de mãos dadas com o suposto affair na capital baiana.

Na legenda da publicação, Karoline brincou: “Fotos nada aesthetics”. O álbum reúne imagens da influenciadora em um restaurante com vista para a Baía de Todos os Santos e em frente à Igreja do Bonfim. No entanto, o que gerou repercussão nos comentários foi o fato de parte dos cliques ter sido feita por outra pessoa.

Karoline Lima publica fotos de viagem para Salvador

Karoline Lima curte dias em Salvador em meio a rumores de novo affair com empresário baiano por Reprodução/Instagram
Karoline Lima curte dias em Salvador em meio a rumores de novo affair com empresário baiano por Reprodução/Instagram
Karoline Lima curte dias em Salvador em meio a rumores de novo affair com empresário baiano por Reprodução/Instagram
Karoline Lima curte dias em Salvador em meio a rumores de novo affair com empresário baiano por Reprodução/Instagram
Karoline Lima curte dias em Salvador em meio a rumores de novo affair com empresário baiano por Reprodução/Instagram
Karoline Lima curte dias em Salvador em meio a rumores de novo affair com empresário baiano por Reprodução/Instagram
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Karoline Lima curte dias em Salvador em meio a rumores de novo affair com empresário baiano por Reprodução/Instagram

“Quer nos contar algo?”, perguntou um seguidor. “O tripé que tirou essas fotos, tirou muito bem”, brincou outra seguidora. “Encontro esse tripé na Shopee”, comentou uma terceira, se referindo ao suposto romance de Karoline.

Suposto romance de Karoline Lima com Felipe Aranda

Karoline Lima e Felipe Aranda foram vistos caminhando de mãos dadas por Salvador. As imagens foram divulgadas pelo perfil Daily Garotinho nesta quarta-feira (11) e levantaram rumores de um possível relacionamento.

O flagra ocorreu cinco dias depois de a influenciadora anunciar o fim do noivado com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Até o momento, Karoline e Felipe não confirmaram o romance publicamente.

Felipe Aranda, Karoline Lima e Ana Clara

Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Karoline Lima foi vista de mãos dadas com o empresário baiano Felipe Aranda em Salvador por Reprodução
Empresário Felipe Aranda por Reprodução | Instagram
Empresário Felipe Aranda por Reprodução | Instagram
Felipe Aranda por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira terminaram o noivado após quatro meses por Reprodução | Instagram
Karoline Lima por Reprodução/ Instagram
Karoline Lima usando camisa do Brasil com número de Léo Pereira por Reprodução/Instagram
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Felipe Aranda por Reprodução/Instagram

Aos 34 anos, Felipe é herdeiro de um grupo funerário em Salvador. O empresário representa a terceira geração à frente da Funerária Luz, empresa com mais de quatro décadas de atuação no setor. Ele ganhou projeção nacional em 2022, quando integrou a primeira temporada de "Túnel do Amor", reality show exibido pelo Multishow e apresentado por Ana Clara.

Antes de ser associado à influenciadora, o baiano também foi visto na companhia da própria apresentadora Ana Clara Lima durante o Carnaval deste ano, em Salvador. Os dois ainda apareceram juntos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

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Tags:

Salvador Karoline Lima Felipe Aranda

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