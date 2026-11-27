VIDA DE LUXO

Karoline Lima rebate críticas por apartamento com aluguel de R$ 140 mil: 'Vamos ajudar no faturamento'

Influenciadora ironizou a preocupação dos internautas com os gastos de sua nova residência em São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 21:06

Karoline Lima contou que tenta entrar no BBB há 12 anos e brincou sobre uma possível participação na edição de 2027 Crédito: Reprodução/Instagram

Karoline Lima decidiu responder às críticas que recebeu nas redes sociais após a repercussão do valor do aluguel de seu novo apartamento em São Paulo. O imóvel escolhido pela influenciadora é anunciado por R$ 140 mil mensais, sem incluir as despesas com condomínio e IPTU.

Com bom humor, a influenciadora ironizou a preocupação dos internautas com suas finanças e sugeriu que eles ajudassem a aumentar seus rendimentos com publicidade.

“Achei linda a preocupação. Na próxima publi, vou encaminhar a postagem diretamente pra todos eles, já que estão preocupados, vamos ajudar no faturamento!”, disparou.

Apartamento de luxo de Karoline Lima 1 de 12

A mudança marca uma nova fase na vida da influenciadora após o fim do noivado com o jogador Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.

Apartamento tem custo mensal superior a R$ 150 mil

Localizado na Zona Sul de São Paulo, o apartamento de 280 m² conta com três suítes, closet, banheira dupla, adega, cinema privativo e quatro vagas de garagem.

Somadas as despesas com condomínio e IPTU, o custo mensal anunciado ultrapassa R$ 150 mil. O imóvel também está anunciado para venda por R$ 20 milhões.

Karoline contou que visitou três imóveis antes de fechar negócio. A filha Cecília, de quatro anos, fruto do antigo relacionamento com Éder Militão, também participou da escolha e ficou encantada com uma cama em formato de coelho instalada no quarto infantil.

Suposto romance com Zé Felipe

Além da mudança de endereço, a vida amorosa da influenciadora também tem movimentado as redes sociais.

Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Karoline teria viajado a Salvador a convite de Zé Felipe para acompanhar o Festival Uma Por Ano. O cantor teria custeado as passagens aéreas e reservado um hotel para a influenciadora.

Ainda de acordo com a publicação, os dois teriam passado a noite juntos na capital baiana, e o sertanejo teria convidado Karoline para uma viagem à Argentina.