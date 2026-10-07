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Karoline Lima vai a reunião escolar da filha e revela crítica sobre a filha

Cecília, de quatro anos, recebeu elogios pelo comportamento e desenvolvimento, mas dificuldade em lidar com limites também foi percebida na escola

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:11

Ceci e Karoline Lima
Ceci e Karoline Lima Crédito: Reprodução

Karoline Lima contou aos seguidores como foi a reunião escolar da filha, Cecília, de quatro anos, nesta quarta-feira (7). A menina, fruto do antigo relacionamento da influenciadora com o jogador Éder Militão, recebeu uma série de elogios da professora, mas também teve um ponto destacado como algo que precisa melhorar: a dificuldade em aceitar limites.

Segundo Karoline, a conversa com a professora foi tranquila e mostrou que Cecília apresenta um bom desenvolvimento. A influenciadora se surpreendeu, inclusive, ao descobrir que a filha, conhecida por falar alto em casa, tem um comportamento diferente durante as aulas. "Ela está muito bem, graças a Deus. Muito solícita... Ela falou que na escola ela fala superbaixo. Cecília fala gritando. O que acontece?", brincou.

Karoline Lima e Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Léo Pereira se declarou para Karoline Lima em festa e deu beijão na ex por Reprodução
Karoline Lima e Leo Pereira por Reprodução | Instagram
Léo Pereira e Karoline por Reprodução
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e filhos por Reprodução/Instagram
Karoline Lima, Léo Pereira e Cecília por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram
Karoline Lima e Léo Pereira, do Flamengo por Reprodução/Instagram
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Karoline Lima e Léo Pereira por Reprodução/Instagram

A professora também descreveu Cecília como prestativa com os colegas. Karoline contou ainda que a filha tem facilidade para realizar diferentes atividades e destacou o desempenho da menina no inglês. Cecília estuda em um colégio internacional.

Único ponto a melhorar

Em meio aos elogios, a professora apontou uma dificuldade que Karoline já havia percebido dentro de casa: Cecília nem sempre aceita facilmente quando precisa interromper algo que está fazendo. "A única coisa que a professora falou que precisa melhorar são os limites. Por exemplo: 'Agora vamos parar de brincar e vamos estudar'. Ela não consegue entender e quer tudo no momento, no tempo dela", contou.

Segundo Karoline, situações semelhantes acontecem na rotina da família. Se Cecília estiver envolvida em uma atividade de que gosta, por exemplo, pode resistir quando chega a hora de parar. "Se agora é a hora de todo mundo ir embora e ela estiver fazendo uma coisa de que gosta muito, não vai querer ir embora. E é uma treta isso aqui em casa também. Tipo: 'Agora é hora de tomar banho'. Nossa Senhora! Parece que o mundo vai se acabar", relatou.

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Apesar disso, Karoline afirmou que a filha costuma obedecer aos professores e não ignora as orientações dadas pelos adultos. "Uma reunião muito tranquila. Cecília é muito inteligente, muito esperta, obedece aos professores. Óbvio que tem essa questão [dos limites], mas ela não é uma criança que finge que não está ouvindo, por exemplo", explicou.

Atividades favoritas

A reunião também revelou quais são as atividades preferidas de Cecília na escola. De acordo com a professora, a menina demonstra especial interesse por experiências que envolvem os sentidos e atividades manuais. "Por exemplo, ter que meter o pé num slime, ela ama! Parece que é o dia mais feliz da vida dela. Tem que pegar terra, ela adora", contou Karoline.

A influenciadora disse ainda que a filha demonstra pouco interesse por telas, mesmo sem uma imposição dela. Segundo Karoline, Cecília prefere exercícios, brincadeiras e atividades que permitam interação direta. "Tem dias que, pelo amor de Deus, eu rezo pra ela querer uma tela, porque a energia é demais! Mas é dela mesmo, ela gosta de coisas manuais, que envolvam exercícios e atividades", completou.

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