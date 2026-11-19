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Karoline Lima viaja a Salvador a convite de Zé Felipe para festival; saiba os detalhes

Cantor teria emitido uma passagem aérea do Rio de Janeiro para a Bahia para a ex-noiva do jogador Léo Pereira, que já foi entrevistada por produtores do reality da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 17:28

Karoline Lima está entre os convidados de Zé Felipe para festival em Salvador e pode tentar uma vaga no BBB 27 Crédito: Reprodução

A influenciadora Karoline Lima está entre os convidados de Zé Felipe para o festival Um Por Ano, que acontece nesta quinta-feira (19), na Casa Pia, em Salvador. Segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, o cantor teria emitido uma passagem aérea do Rio de Janeiro para a capital baiana para a ex-noiva do jogador Léo Pereira, do Flamengo.

O evento também contará com apresentações de Léo Santana, entre outros artistas. A lista de convidados é organizada por João Victor, melhor amigo de Zé Felipe, e inclui ainda a surfista Luiza Marquesa, que já foi apontada como possível affair do sertanejo.

Karoline Lima publica fotos de viagem para Salvador 1 de 6

Karoline encerrou recentemente o noivado com Léo Pereira. Os dois assumiram o relacionamento em 2025 e chegaram a anunciar o noivado em julho de 2026, mas comunicaram uma nova separação no início de novembro. A influenciadora também foi casada com o jogador Éder Militão, com quem tem uma filha, Cecília, de quatro anos.

Karoline Lima quer participar do BBB 27?

Além da presença no festival em Salvador, Karoline também pode estar de olho em uma vaga no Big Brother Brasil 27. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a influenciadora teria procurado a equipe do reality para manifestar interesse em participar da próxima edição.

Ela já teria sido entrevistada por um produtor do programa em 2023 e 2024. Atualmente, Karoline reúne quase 6 milhões de seguidores nas redes sociais.