NOVELA DAS 7

Kátia fica presa com gestante que entra em trabalho de parto no elevador em Por Você nesta terça-feira (13 de outubro)

Confira o resumo do capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06:00

Kátia (Dani Fontan) e Nelma (Ariane Souza), as recepcionistas do Hospital & Maternidade Luz, um dos cenários centrais da novela 'Por você' Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo/Divulgação

No capítulo de Por Você desta terça-feira (14), segundo o Gshow, Juarez (Milhem Cortaz) tenta disfarçar o nervosismo entre os amigos durante o karaokê. Kátia fica presa com uma gestante no elevador do hospital, e a moça entra em trabalho de parto. Pelo rádio e pela câmera do elevador, Bela (Sheron Menezzes) orienta Kátia a conduzir o parto.

Vanessa (Alinne Moraes) pensa em como usar o nascimento de emergência a favor da imagem do hospital. Toy (Rodrigo Lelis) e Maike (Igor Jansen) disputam clientes na feira. Próspero (José de Abreu) revela a Melinda sua história com Clemente (Antonio Pitanga) e Augusta, acabando por confessar sua paixão pela palhaça.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’ 1 de 21

Sabugo (Adanilo) retorna de viagem, e Lucas (Amaury Lorenzo) sente que algo está errado com o amigo. Glorinha (Laura Luz) se surpreende ao encontrar, junto com Samuca (Kadu Spinola), um desenho que fez para Aroldo quando era criança. Lucas questiona Sabugo sobre seu vício. Peixe (Cauê Campos), Ítalo (Fabrício Assis) e Glorinha questionam Bela sobre Aroldo.