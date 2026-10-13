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Kátia fica presa com gestante que entra em trabalho de parto no elevador em Por Você nesta terça-feira (13 de outubro)

Confira o resumo do capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06:00

Kátia (Dani Fontan) e Nelma (Ariane Souza), as recepcionistas do Hospital & Maternidade Luz, um dos cenários centrais da novela 'Por você'
Kátia (Dani Fontan) e Nelma (Ariane Souza), as recepcionistas do Hospital & Maternidade Luz, um dos cenários centrais da novela 'Por você' Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo/Divulgação

No capítulo de Por Você desta terça-feira (14), segundo o Gshow, Juarez (Milhem Cortaz) tenta disfarçar o nervosismo entre os amigos durante o karaokê. Kátia fica presa com uma gestante no elevador do hospital, e a moça entra em trabalho de parto. Pelo rádio e pela câmera do elevador, Bela (Sheron Menezzes) orienta Kátia a conduzir o parto.

Vanessa (Alinne Moraes) pensa em como usar o nascimento de emergência a favor da imagem do hospital. Toy (Rodrigo Lelis) e Maike (Igor Jansen) disputam clientes na feira. Próspero (José de Abreu) revela a Melinda sua história com Clemente (Antonio Pitanga) e Augusta, acabando por confessar sua paixão pela palhaça.

Saiba quem é quem em ‘Por Você’

Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo
Sheron Menezzes (Bela) por Reprodução | Globo
Alinne Moraes (Vanessa) por Reprodução | Globo
Renata Sorrah (Pérola) por Reprodução | Globo
Cauê Campos (Peixe) por Reprodução | Globo
Lucy Ramos (Juli) por Reprodução | Globo
Amaury Lorenzo (Lucas) por Reprodução | Globo
Giovanna Grigio (Leandra) por Reprodução | Globo
Lucas Leto (Vitor) por Reprodução | Globo
Paulo Vilhena (Ricardo) por Reprodução | Globo
Milhem Cortaz (Juarez) por Reprodução | Globo
Laura Luz (Glorinha), Fabricio Assis (Ítalo) e Kadu Spinola (Samuca) por Reprodução | Globo
Ana Rosa (Iracema) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Lívia Silva (Dalila) por Reprodução | Globo
Bia Santana (Suelen) por Reprodução | Globo
José de Abreu (Próspero) e Antonio Pitanga (Clemente) por Reprodução | Globo
Regiane Alves (Margô) por Reprodução | Globo
Adanilo (Sabugo) por Reprodução | Instagram
Mauricio Mattar (Junqueira) por Thalles Trouva | Globo
Fernanda de Freitas (Silvia) por Fabio Rocha | Globo
1 de 21
Thiago Lacerda (Gabriel) por Reprodução | Globo

Sabugo (Adanilo) retorna de viagem, e Lucas (Amaury Lorenzo) sente que algo está errado com o amigo. Glorinha (Laura Luz) se surpreende ao encontrar, junto com Samuca (Kadu Spinola), um desenho que fez para Aroldo quando era criança. Lucas questiona Sabugo sobre seu vício. Peixe (Cauê Campos), Ítalo (Fabrício Assis) e Glorinha questionam Bela sobre Aroldo.

Por Você é exibida por volta de 19h40, após o BATV.

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por Você

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