MÚSICA

Katy Perry, Justin Bieber e Dua Lipa são cotados para o Todo Mundo no Rio 2027; entenda as negociações

Bastidores apontam três nomes internacionais na disputa pelo megashow em Copacabana, mas organização ainda avalia outras atrações e anúncio deve ficar para fevereiro

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 21:46

Dua Lipa, Katy Perry e Justin Bieber estariam entre os artistas cotados para o Todo Mundo no Rio 2027, mas nenhuma atração foi confirmada Crédito: Reprodução

O Todo Mundo no Rio 2027 pode ter Dua Lipa, Katy Perry e Justin Bieber entre as atrações internacionais. Os três artistas estariam sendo cotados para a próxima edição do megashow, mas, até o momento, nenhum contrato foi fechado. A informação foi divulgada em uma publicação sobre os bastidores da organização do evento, que ainda estaria avaliando outros nomes.

Entre as possibilidades, Katy Perry teria sido procurada para apresentar no Rio de Janeiro uma versão especial da turnê The Lifetimes Tour (apresentada na publicação como Out of Office Tour). A cantora, no entanto, teria interesse em desenvolver um espetáculo exclusivo para o evento, aproveitando elementos da turnê, mas com uma proposta diferente.

Veja registros do show de Lady Gaga em Copacabana 1 de 5

Dua Lipa também aparece entre os nomes avaliados. A cantora já estaria preparando uma apresentação para o Coachella 2027, o que poderia facilitar a estruturação de um show no Brasil. Segundo a informação divulgada, a preocupação da organização estaria relacionada ao potencial comercial da artista e à capacidade de atrair um público tão expressivo quanto o mobilizado nas apresentações de Madonna e Lady Gaga.

Já Justin Bieber seria o terceiro nome em negociação. O cantor, porém, estaria tentando modificar diferentes cláusulas do contrato, o que dificultaria o avanço das conversas.

Quando será anunciado o próximo show do Todo Mundo no Rio?

Apesar dos nomes que circulam nos bastidores, a previsão é que o anúncio oficial da atração aconteça apenas em fevereiro de 2027. Até lá, outros artistas também podem entrar na avaliação da organização.

Os três nomes teriam sido considerados, em parte, por já contarem com apresentações prontas ou em preparação, o que poderia facilitar a produção de um espetáculo de grande porte.