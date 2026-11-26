JUSTIÇA

Kéfera denuncia médica por suposto compartilhamento de foto íntima sem autorização

Equipe de advogados da influenciadora divulgou nota repudiando episódio

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:25

Kéfera Buchamann revelou que médica não passou segurança Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Kéfera Buchmann registrou um boletim de ocorrência contra uma médica que, segundo seu relato, enviou por engano mensagens com comentários depreciativos sobre uma foto íntima da paciente. O caso foi exposto pela influenciadora nas redes sociais.

Kéfera contou que procurou a profissional para uma consulta sobre um procedimento estético com bioestimulador de colágeno, mas não se sentiu segura para realizá-lo. “Eu estou profundamente arrependida de ter passado em consulta com ela. Durante a consulta, ela não me passou confiança”, afirmou.

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Segundo a influenciadora, a médica chegou a oferecer uma parceria comercial, mas ela ainda não havia aceitado a proposta nem decidido se realizaria o procedimento mediante permuta ou pagamento.

Após a consulta, Kéfera relatou ter recebido, pelo WhatsApp, uma mensagem aparentemente destinada a outra pessoa, com comentários depreciativos sobre sua aparência.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a influenciadora questionou a postura da profissional por fazer comentários sobre o corpo de uma paciente. Kéfera também afirmou que a imagem teria sido compartilhada sem sua autorização e anunciou que adotaria medidas judiciais.

Nota divulgada pela equipe jurídica de Kéfera Crédito: Reprodução | Instagram

Os advogados também ressaltaram que as imagens de pacientes estão protegidas pelo dever de sigilo profissional, previsto no Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018), e defenderam que o registro e o compartilhamento desse material não podem ocorrer sem o consentimento da paciente.