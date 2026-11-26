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Felipe Sena
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:25
A influenciadora Kéfera Buchmann registrou um boletim de ocorrência contra uma médica que, segundo seu relato, enviou por engano mensagens com comentários depreciativos sobre uma foto íntima da paciente. O caso foi exposto pela influenciadora nas redes sociais.
Kéfera contou que procurou a profissional para uma consulta sobre um procedimento estético com bioestimulador de colágeno, mas não se sentiu segura para realizá-lo. “Eu estou profundamente arrependida de ter passado em consulta com ela. Durante a consulta, ela não me passou confiança”, afirmou.
Kéfera
Segundo a influenciadora, a médica chegou a oferecer uma parceria comercial, mas ela ainda não havia aceitado a proposta nem decidido se realizaria o procedimento mediante permuta ou pagamento.
Após a consulta, Kéfera relatou ter recebido, pelo WhatsApp, uma mensagem aparentemente destinada a outra pessoa, com comentários depreciativos sobre sua aparência.
Em vídeos publicados nos stories do Instagram, a influenciadora questionou a postura da profissional por fazer comentários sobre o corpo de uma paciente. Kéfera também afirmou que a imagem teria sido compartilhada sem sua autorização e anunciou que adotaria medidas judiciais.
Os advogados também ressaltaram que as imagens de pacientes estão protegidas pelo dever de sigilo profissional, previsto no Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018), e defenderam que o registro e o compartilhamento desse material não podem ocorrer sem o consentimento da paciente.
“A cliente não incitou qualquer ataque. Limitou-se a relatar o que viveu. O escritório e a cliente repudiam qualquer ataque ou ameaça a quem quer que seja, inclusive à médica, e confiam que tudo será esclarecido nas instâncias competentes”, finalizou a nota.