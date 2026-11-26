JUSTIÇA

Kéfera registra boletim de ocorrência após médica enviar mensagem de foto íntima: ‘Não me passou confiança’

Equipe de advogados da influenciadora divulgou nota repudiando episódio

Felipe Sena

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:25

Kéfera Buchamann revelou que médica não passou segurança Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora Kéfera Buchmann registrou boletim de ocorrência ao denunciar uma médica que enviou por engano a ela mensagens com comentários depreciativos sobre uma foto íntima.

Kéfera desabafou sobre o episódio nas redes sociais. Segundo a influenciadora, ela procurou a médica para uma consulta sobre um procedimento estético bioestimulador de colágeno, mas não se sentiu segura para realizá-lo com a profissional.

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"Eu estou profundamente arrependida de ter passado em consulta com ela. Durante a consulta, ela não me passou confiança", afirmou.

A influenciadora explicou que a médica chegou a oferecer uma parceria, mas que não tinha aceitado a proposta nem decidido se faria o procedimento por meio de permuta ou pagamento.

Em seguida, Kéfera teria recebido no WhatsApp uma mensagem que, segundo ela, deveria ter sido encaminhada a outra pessoa, com conteúdos e comentários sobre sua aparência.

Nota divulgada pela equipe jurídica de Kéfera Crédito: Reprodução | Instagram

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, a influenciadora explicou que ficou incomodada com o fato de uma médica que trabalha com estética fazer comentários depreciativos sobre o corpo de uma paciente. Segundo Kéfera a imagem teria sido compartilhada sem sua autorização e que pretendia acionar a Justiça.

Em nota publicada no Instagram da influenciadora nesta quarta-feira (26), o escritório Caires Advogados Associados, que representa Kéfera, afirmou que “as medidas estão sendo tomadas nas esferas criminal, cível e ético-profissional”.

A nota divulgada pelos advogados ressalta que o dever de sigilo, imposto pelo Código de Ética Médica (CFM nº 2.217/2018), é que a imagem de uma paciente captada durante a consulta seja protegida por lei e não pode ser registrada ou compartilhada sem seu consentimento.