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Felipe Sena
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15:25
A influenciadora Kéfera Buchmann registrou boletim de ocorrência ao denunciar uma médica que enviou por engano a ela mensagens com comentários depreciativos sobre uma foto íntima.
Kéfera desabafou sobre o episódio nas redes sociais. Segundo a influenciadora, ela procurou a médica para uma consulta sobre um procedimento estético bioestimulador de colágeno, mas não se sentiu segura para realizá-lo com a profissional.
Kéfera
"Eu estou profundamente arrependida de ter passado em consulta com ela. Durante a consulta, ela não me passou confiança", afirmou.
A influenciadora explicou que a médica chegou a oferecer uma parceria, mas que não tinha aceitado a proposta nem decidido se faria o procedimento por meio de permuta ou pagamento.
Em seguida, Kéfera teria recebido no WhatsApp uma mensagem que, segundo ela, deveria ter sido encaminhada a outra pessoa, com conteúdos e comentários sobre sua aparência.
Em vídeo publicado nos stories do Instagram, a influenciadora explicou que ficou incomodada com o fato de uma médica que trabalha com estética fazer comentários depreciativos sobre o corpo de uma paciente. Segundo Kéfera a imagem teria sido compartilhada sem sua autorização e que pretendia acionar a Justiça.
Em nota publicada no Instagram da influenciadora nesta quarta-feira (26), o escritório Caires Advogados Associados, que representa Kéfera, afirmou que “as medidas estão sendo tomadas nas esferas criminal, cível e ético-profissional”.
A nota divulgada pelos advogados ressalta que o dever de sigilo, imposto pelo Código de Ética Médica (CFM nº 2.217/2018), é que a imagem de uma paciente captada durante a consulta seja protegida por lei e não pode ser registrada ou compartilhada sem seu consentimento.
“A cliente não incitou qualquer ataque. Limitou-se a relatar o que viveu. O escritório e a cliente repudiam qualquer ataque ou ameaça a quem quer que seja, inclusive à médica, e confiam que tudo será esclarecido nas instâncias competentes”, finalizou a nota.