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Kelly Key diverte ao contar segredo por trás da sua marca registrada dos anos 2000

Em bate-papo com a filha Suzanna Freitas, artista relembrou auge do sucesso e explicou por que a boina virou sua marca

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:08

Kelly Key Crédito: Reprodução/Instagram

Kelly Key resolveu abrir seu baú de memórias e revelou a verdadeira razão por trás de um dos seus visuais mais marcantes nos anos 2000. Durante a gravação de um projeto especial para celebrar 25 anos de carreira, a cantora de 43 anos confessou que a famosa boina não surgiu por estilo, mas sim como um truque para disfarçar o cabelo sem lavar.

Suzanna Freitas se veste de Kelly Key e semelhança com a mãe impressiona 1 de 10

O relato foi feito durante uma entrevista com sua filha mais velha, a influenciadora Suzanna Freitas. O conteúdo faz parte da série comemorativa batizada de #KK25, que chega ao canal oficial da artista no YouTube nesta terça-feira (29), às 19h, resgatando bastidores inéditos da trajetória profissional da artista.

Dona de clássicos do pop nacional como 'Baba' e 'Cachorrinho', Kelly enfrentava uma agenda lotada de shows, viagens e programas de TV na época da estreia. Com pouco tempo entre um compromisso e outro, ela precisou improvisar para manter a imagem diante das câmeras.

"A boina veio por causa do cabelo sujo. Eu não tinha tempo para lavar meu cabelo. E o meu cabelo precisa de uma escova para ficar bonito. Não é uma coisa 'tu lava e sai'. Uma cantora pop tem o cabelo detonado. Eu tinha o cabelo detonado", explicou a artista.