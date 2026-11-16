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Kelly Key reencontra filha após pânico em avião: 'Peguei o celular para me despedir'

Cantora de 43 anos enfrentou forte turbulência ao voltar de Fernando de Noronha no domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11:31

Kelly Key enfrenta susto em voo e diz que chegou a planejar mensagem de despedida Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Kelly Key, de 43 anos, já está em casa no Rio de Janeiro depois de passar por um susto em um voo que saiu de Fernando de Noronha neste domingo (15). O avião enfrentou uma forte turbulência no caminho e precisou fazer um pouso de emergência na capital fluminense, antes de chegar ao destino final, que seria o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Kelly Key mostra pele e shape durante treino

Kelly Key mostra pele e shape durante treino por Reprodução/Instagram
Kelly Key mostra pele e shape durante treino por Reprodução/Instagram
Kelly Key mostra pele e shape durante treino por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
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Kelly Key mostra pele e shape durante treino por Reprodução/Instagram

Ao reencontrar a filha mais velha, Suzanna Freitas, de 26 anos, a artista contou que ficou com medo e chegou a pensar em mandar uma mensagem de despedida para a família. Em vídeo publicado nas redes sociais, a jovem abraçou a mãe e contou o que ouviu dela.

“A vida após o susto. Chegou bem. Passou. Quase passou mal, mas chegou bem. Minha mãe falou que ela até tinha pegado o celular para mandar mensagem de despedida para a gente. Loucura, né?”, disse Suzanna.

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Kelly Key explicou que ficou na dúvida se mandava ou não a mensagem durante a turbulência. “Fiquei olhando para o telefone várias vezes. 'Será que mando uma mensagem ou não. Vai ficar tudo bem, ninguém quer que fique mal. Mas se ficar mal, que as pessoas sejam avisadas'. Eu falei: 'Mas não vai fazer diferença', e fiquei com o celular na mão assim”, contou a cantora.

Segundo Suzanna, a mãe desistiu de enviar o texto para não assustar os parentes caso o sinal de internet caísse no meio da viagem. “Ela ficou com medo da mensagem ser enviada, a gente olhar, ela ficar sem internet e a gente achar que ela tinha morrido... nesse nível, um sustinho”, completou a influenciadora. “Foi o pior voo da minha vida!”, disse Kelly.

Suzanna Freitas se veste de Kelly Key e semelhança com a mãe impressiona

Suzanna Freitas se veste de Kelly Key e semelhança com a mãe impressiona fãs por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas se veste de Kelly Key e semelhança com a mãe impressiona fãs por Reprodução/Instagram
Suzanna Freitas se veste de Kelly Key e semelhança com a mãe impressiona fãs por Reprodução/Instagram
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Suzanna Freitas se veste de Kelly Key e semelhança com a mãe impressiona fãs por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
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Suzanna Freitas se veste de Kelly Key e semelhança com a mãe impressiona fãs por Reprodução/Instagram

O susto aconteceu meses depois de Suzanna Freitas vencer o próprio medo de voar. A jovem já contou na internet que conseguiu superar o medo acompanhando os vídeos de Lito Sousa, especialista em aviação que explica como os aviões funcionam para acalmar quem tem medo.

No começo de 2026, Suzanna criou coragem e viajou sozinha de avião pela primeira vez. Ela embarcou para Portugal para visitar o pai, o empresário Mico Freitas, que se recuperava de um AVC.

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Tags:

Avião Kelly key Suzanna Freitas

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